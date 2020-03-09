6千人搶考明道中學國中部！私校工會揭「免超額、少補習」大誘因

▲明道中學國中部招生考試大爆滿，比去年還多一成，完全不見受少子化影響。（圖／明道中學提供）



記者許展溢／台北報導

明道中學國中部吸引6000名學生報名，全國私校工會今（9日）指出，因招生名額受限，學校透過考試錄取學生以維持競爭力，這樣的做法能理解，但公校教育團體批評私校考招是「聯考復辟」，或說會破壞教育公共化的理想都只是藉口而已。

私校工會表示，公校教育團體批評私校只在乎招生而不在乎防疫更是無的放矢，只要依照政府指示並做好防疫措施仍可以正常活動，難不成所有學校都要停課、停止任何校園活動才算防疫？私校工會認為，公校接受政府資源更多，學費又比私校低廉，為什麼家長還願意把孩子送往學費較昂貴的私校？是不是公校的教育不符家長期待？恐怕有需要深入檢討改進之處。

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私校工會指出，私校的競爭力也不全然建立在「好學生」的基礎上，私校的管理效率、老師對學生的用心照顧、可免去超額比序直升高中、減少補習開支等誘因，也許才是私校吸引家長的主因。私校工會認為，若教育體制以國民教育為由嚴禁私校考試篩選學生，那麼就應開放辦學績優私校招收更多學生，而不是一邊禁止考招、一邊又限制招生人數，是在扼殺績優私校的發展，絕不是社會之福。

私校工會強調，社會應樂見私校辦學受肯定，績優私校的存在可以給家長不同選擇，公私校相互競爭也會讓教育更進步。希望法令能鬆綁，主管機關教育局也不應限制辦學績優私校招生名額，反而應該開放讓好私校能照顧更多學生。