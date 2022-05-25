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北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

▲▼北京疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京出現多起聚集性疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市衛健委今（25）早通報，新增41例本土確診病例（含4例無症狀感染者轉確診病例）和6例無症狀感染者，合計47例。近期，北京出現多起聚集性疫情，北京市紀委監委昨夜通報了，「關於對中鐵十一局三公司劉某某疫情傳播擴散事件中屬地責任調查和問責情況」、「 對韻達快遞長陽分部聚集性疫情事件中市郵政系統監管責任調查和問責情況」。

今早的疫情通報顯示，新增感染者中，北京理工大學房山分校有5例，出現聚集性疫情的海淀區友誼社區新增3例。豐台區、海淀區還有多例感染者與此前公布的感染者居住地、風險點點位一致。

北京市東城區東方廣場商業區的聚集性疫情也新增感染者。朝陽區通報1例感染者為東方廣場關聯病例。

昨晚，北京市紀委監委通報了「關於對中鐵十一局三公司劉某某疫情傳播擴散事件中屬地責任調查和問責情況」、「 對韻達快遞長陽分部聚集性疫情事件中市郵政系統監管責任調查和問責情況」。

通報稱，經調查，5月3日5時，房山區防控辦通知閻村鎮採取臨時封控措施。4日6時，中鐵十一局三公司施工隊負責人劉某某組織24名工人離開閻村鎮管控區。當日12時，劉某某等人隱瞞來自管控區的事實，簽署不實承諾書，入住海淀區金泰之家酒店西直門店。

5月5日，上述人員中23人健康寶出現彈窗，其中8人先後前往酒店所在地海淀區北太平莊街道索家墳社區居委會，隱瞞行程、編造虛假居住史，簽署不實承諾書，申請解除了彈窗。

5月6日至7日，剩餘15人前往大興區青雲店鎮棗林村村委會，謊稱系租住在該村的施工隊工人許某某，通過許某某的房東孫某某，在簽署不實承諾書後申請解除了彈窗。之後，上述25人入住海淀區福華鴻源酒店。

在此期間，劉某某兩次進入豐台區岳各莊市場購物。目前，中鐵十一局相關責任單位及人員已由所在單位作出處理，劉某某等人已被公安機關立案偵查。

通報稱，屬地相關單位及人員在落實疫情防控責任方面存在人員底數沒摸清、落實管控措施不及時、解除彈窗不合規、行業管理不嚴格等問題。

經北京市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定對屬地相關單位及人員作出處理，有8名幹部受到處理。

另一起通報稱，經調查，韻達快遞長陽分部疫情防控方面存在諸多漏洞：未按要求組織員工進行核酸檢測；未嚴格執行郵政管理局一線作業人員疫苗接種要求，多人不符合規定；未嚴格落實分撥中心封閉管理要求，存在外來人員進入，工作多日並確診陽性情況；疫情發生後處置不力；員工未落實個人防疫責任。

目前，承包經營韻達快遞長陽分部的北京順江得運輸有限公司已被公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

通報稱，快遞行業主管部門北京市郵政管理局、市南區郵政管理局及相關人員在履行行業監管責任、落實聯防聯控措施上存在履行疫情防控監管責任不到位、對轄區內快遞企業疫情防控工作監督檢查不到位、不配合屬地管理等問題。

經北京市紀委常委會會議研究並報市委批准，同時征得中央紀委國家監委駐交通運輸部紀檢監察組同意，決定對北京市郵政管理局黨組通報問責，4名相關責任人被問責。

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