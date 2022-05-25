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阿聯酋現首例猴痘確診！　丹麥提供密切接觸者疫苗

▲▼ 猴痘疫情／貼上猴痘病毒陽性標籤的試管。（圖／路透）

▲阿聯酋通報一名29歲女性確診猴痘。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國（阿聯酋，UAE）衛生部門25日通報，該國出現第一例猴痘病例。該病患為29歲女性，有西非旅遊史，當局表示已讓她接受治療。

綜合外電報導，阿聯酋衛生與預防部除了表示該國第一例猴痘病患已在接受治療中，也保證當局正在討論採取各種措施，包括進行調查、對密切接觸者進行篩檢以及監測健康狀況。

衛生與預防部也證實，已經與其他衛生部門和國際合作建立病毒大流行監測系統，致力於以最有效和最快速的方式管控包括猴痘在內的傳染病，全力遏制病毒進一步擴散。

目前歐洲已有14國出現猴痘病例，包括德國、英國、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞典、瑞士、義大利、法國、比利時、奧地利、丹麥、斯洛維尼亞和捷克。美洲則是美國、加拿大和阿根廷3國通報病例。中東除了阿聯酋以外，以色列日前也通報首例確診病例。

丹麥衛生部門主任索柏格（Bolette Søborg）則告訴丹麥廣播公司「DR」，丹麥衛生當局將會猴痘病例的密切接觸者接種疫苗，疫苗由丹麥公司「Bavarian Nordic」生產，雖然該公司通過的是預防水痘的疫苗，但對猴痘也能起效用，不過想取得該疫苗，必須經由資深病毒感染專科醫師開立才能使用。



 

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關鍵字：

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