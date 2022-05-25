全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻：老師更可憐

▲有網友分享家長手機相簿截圖，引發共鳴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

全台多數學生配合政府防疫政策，早已在家上網課一段時間了，而對於要花比平常多的時間，來照顧孩子的父母們來說，真的是悲喜交加。有網友近日就分享一張家長的手機相簿截圖，只見畫面中全部都是小孩的作業照，引起不少網友共鳴。

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」PO截圖表示，「聽說全台灣有百分之七十的父母手機相簿都會變成這副德性」。只見某位家長手機的相簿中，塞滿了小孩的作業照，原因就是現在有許多學校改採遠距教學，家長為了能讓老師批改孩子作業，必須先將小孩的作業拍下來並傳給老師，而老師也要將批改完的作業回傳，因此手機內的作業照也就瞬間暴增。

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文章一曝光，馬上讓不少家長感嘆，「這作業是最基本的，我還要錄影+拍照上體育課的運動」、「好有感…除了學校，還有英文班作業，常常傳到自己都錯亂了」、「此時此刻正在拍照的媽媽飄過」、「我傳完就刪掉了～媽媽不想連開手機都一直看到功課呀」、「原來大家都一樣」、「體育課作業更是讓媽媽抓狂」。

另外，也有不少網友佩服老師，「真心覺得老師眼睛要脱窗了。1人5張照片，27人135張照片，還要找出錯誤」、「已經都是了！老師最可憐」、「真的，老師眼睛也是很厲害，總是有辦法揪的出錯字」、「老師手機的相簿更滿…」、「有時候挺納悶，明明就已經檢查過老師還有辦法找出錯的，然後還要回傳」。

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