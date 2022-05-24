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中和通訊行老闆遭亂棒虐死　5惡煞不認罪遭檢求重刑

▲▼中和通訊行老闆遭詹姓男子等5人凌虐致死，警方找到被丟棄的證物 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲主嫌詹姓男子等5人涉嫌凌虐通訊行老闆 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一間通訊行掛名負責人的男子，因與實際負責人起口角糾紛，竟夥同友人等5人，持鋁棒凌虐暴打男子長達近4小時，最後將奄奄一息的男子送醫，經急救仍宣告不治，新北地檢署今日依傷害致死罪將5人起訴，並請法院從重量刑。

檢警調查，34歲鍾姓男子2021年12月間，透過關係認識在中和區開設通訊行的23歲詹姓男子，因有貸款需求，2022年1月與詹男協議由他出任掛名通訊行負責人，藉以營造有正當工作獲取貸款，但店內生意實際上仍由詹男負責，鍾男則住在店內做打雜事務。

▼警方找到被丟棄的證物 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼中和通訊行老闆遭詹姓男子等5人凌虐致死，警方找到被丟棄的證物 。（圖／記者陳雕文翻攝）

2月11日凌晨4時許，詹男與24歲陳姓店員回到通訊行，見鍾男呼呼大睡，店內雜事都沒做，火大叫醒他，雙方起了口角衝突，2人竟持鋁棒痛毆他，還叫了3名友人來，5人聯手凌虐暴打2個多小時，將他丟棄房內，直到上午8時許，發現他口吐白沫失去意識，趕緊由陳男送他就醫，其餘人在店內將鍾男染血衣物及鋁棒丟棄，並刪除店內監視影片。

鍾男送醫後，因身體大面積受傷引發橫紋肌溶解症，導致代謝性衰竭，急救後宣告不治。院方懷疑鍾男死因不單純，立即通知警方到場，陳男謊稱上班看到鍾男已經奄奄一息，不知道發生什麼事，警方不予採信，經突破心防才說出這起傷害致死案，並將詹男等人供出。

詹男等5人到案後，僅坦承持鋁棒毆打鍾男，堅決否認凌虐致死犯行，事後也無與鍾男家屬達成和解及賠償問題，檢方認為，被告詹男等5人惡行重大，且犯後態度不佳，今日（24日）依傷害致死罪起訴，並請法院從重量刑。

▼中和通訊行老闆送醫畫面 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼中和通訊行老闆遭詹姓男子等5人凌虐致死，警方找到被丟棄的證物 。（圖／記者陳雕文翻攝）

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