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一圖看懂端午疏運！　國道歷年端午奪命車禍時段曝

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲國道歷年端午車禍大多較平日多2成，夜間時段車禍嚴重度為白天2到3倍。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，國道交通量最高上看平常的1.3倍，高公局統計，近3年國道端午連假車禍高達243件，除2021年疫情影響交通量銳減6成外，其他2年車禍日平均比平日大增2成，且夜間死傷車禍為白天的2到3倍。

端午將有3天連假，高公局預估6月3日端午節當天交通量最大，雙向有115百萬車公里，為平日的1.3倍。

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高公局統計，近3年端午節連續假期國道每日平均肇事件數，分別為2019年97件、2020年109件及2021年37件，除2021年因疫情關係，交通量減少60%，致事故大幅減少外，其餘2年較年平均每日肇事件數約90件高出2成。另夜間行車肇事之嚴重程度約為日間2~3倍。

高公局表示，根據歷年交通事故資料分析結果顯示，連假期間因交通量大，其事故件數亦相對增加，且肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當所導致。

高公局提醒，行駛國道切勿疲勞駕駛，也請保持行車安全間距，切勿任意變換車道，並請繫妥安全帶；夜間行車風險較高，用路人勿疲勞駕駛、勿超速行駛，並應與前車保持適當安全距離，避免前方緊急煞車時反應不及。

▲▼端午連假將至，高公局公布國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲端午連假將至，高公局公布國道疏運措施。（圖／高公局提供）

端午節連假國道疏運措施也出爐，6月4日到5日每日14-21時，將實施國5北向高乘載管制措施。

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