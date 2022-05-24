端午3天連假嚴防21處地雷公路　公總曝必塞時段

▲端午估有21處省公路易塞，台9線預估將有大量車潮。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假6月3日開跑至5日，公路總局預估主要旅次將以觀光旅遊為主，21處省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮和塞車，公總也公布易塞時段，呼籲民眾避開。

公路總局預估端午連假期間將有21處省公路和風景區路段易塞，6月2日傍晚至6月3日(連續假期第1天)上午將開始出現返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計6月4日中午起至6月5日全日。

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公總也公布省道主要幹道易塞時段，包括台9線蘇花路廊南向6月3日5-10時及北向6月5日10-17時；台9線南迴公路南向往屏東6月4日至6月5日16-19時；台1線水底寮至楓港路段，往台東6月3日9-15時及6月4日10-14時，往屏東則是6月4日至6月5日15-19時較塞。

▲ 端午連假，公路總局公布易塞路段時段。（圖／公路總局提供）※點圖放大

台61線鳳鼻至香山路段，南向6月2日17-19時、6月3日9-13時易塞，另北向6月4日17-19時、6月5日17-20時較塞。台61線竹南路段，南向6月3日10-13時；北向6月4日至6月5日15-21時；台61線中彰大橋路段，南向6月3日9-14時；北向6月4日16-19時等易塞。

至於銜接國道易壅塞路段，北部路段如台64線中和交流道、台65線土城交流道，預估易壅塞時段為6月2日晚間及6月3日上午時段；中部路段如台74線台中環線預估易壅塞時段為6月3日、6月4日上午時段及6月4日傍晚時段；南部路段如台86線關廟交流道、台86線仁德系統路段、台18線中埔交流道及台88線鳳山~五甲路段)易壅塞時段較為分散，大致分布於6月3日、6月4日下午時段及6月5日晚間時段。

▲公路總局說明端午疏運情況，籲民眾避開塞車時段。（圖／記者李姿慧攝）

觀光風景地區鄰近路段，包含台2線萬里~大武崙及台2線福隆路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線霧社~清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，預估假期間每日有車多甚至壅塞情形發生。

公路總局表示，根據五一勞動節經驗，交通量比預期少1成到3成，其中蘇花路廊比預期少3成，車流量有下滑趨勢，端午連假因受疫情影響，交通量還是處於變化階段，無法確切預估，旦會最嚴謹和塞車來應變。