端午連假國道爆1.3倍車流量　高公局曝好走時段

▲端午將至，國道交通量預估將是平常1.3倍。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，國道交通量最多上看平常1.3倍，高公局公布好走時段，其中西部國道南下建議上午6時前會中午後出發，北上則上午9時前先走；國5則呼籲南下趁上午5時前或下午5時後上路，北上趕上午9時前出發。

高公局今公布端午節連假較好走的時段，其中西部國道路段，6月3日、4日，建議南向用路人利用早上6時前或中午12時後出發；6月4日、5日，建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對最塞的國5路段，高公局表示，6月3日、4日，建議南向用路人早上5時前或下午5時後出發，若仍必需在首日(6月3日)上午出發，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議分流避壅塞，其中往宜蘭旅次於8點過後再出發。另外6月4日、5日，建議北向用路人9點前出發。

▲端午連假將至，高公局公布匝道封閉等相關疏運措施。（圖／高公局提供）

此外，高公局也針對國1、3、5實施匝道封閉，包括6月3日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。

6月4日0至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。6月5日7至19時，封閉國1虎尾北向入口；7至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。