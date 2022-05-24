LIVE／確診後首露面！北市防疫急門診將轉型　柯文哲視訊說明

台北市府發言人陳智菡不滿名嘴周玉蔻及其下的媒體《放言》，曲解、帶風向台北市長柯文哲確診卻未服用抗病毒藥物「Paxlovid」一事，今（24日）嗆聲周玉蔻才是最該吃藥的人。對此，周玉蔻在臉書反擊，「惱羞成怒亂吠！柯文哲市長：你家的狗帶回去好好管教一番吧！」