LIVE／確診後首露面！北市防疫急門診將轉型　柯文哲視訊說明

記者袁茵／台北報導
指揮中心24日公布，全台新增8萬2363例本土卻中，另增42例死亡，個案分佈以新北市1萬6609例為最多，其次桃園市1萬532例、高雄市9437例、台中市8989例、台北市8566例。台北市長柯文哲因確診居隔，今日下午3時將透過視訊說明疫情現況，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。
今日新增8萬2363例本土病例，個案分布為新北市1萬6609例，桃園市1萬532例，高雄市9437例，台中市8989例，台北市8566例，台南市5593例，彰化縣4120例，屏東縣2670例，新竹縣2186例，宜蘭縣2128例，基隆市1897例，苗栗縣1630例，新竹市1583例，南投縣1243例，雲林縣1216例，花蓮縣1211例，台東縣911例，嘉義縣890例，嘉義市585例，澎湖縣210例，金門縣119例，連江縣38例。
台北市長柯文哲於22日確診，展開7天居家隔離至30日0時才能解隔，期間皆使用視訊軟體與市府人員開會。而在柯文哲確診之後，北市府公開活動皆改由副市長、局處首長代理出席，不過24日中午臨時新增防疫記者會行程，成為柯文哲確診後首場記者會，預計對台北市疫情現況、防疫急門診轉型一事進行說明。
▼台北市長柯文哲22日PCR陽性確診，24日將透過視訊方式主持防疫記者會。（圖／台北市政府提供）
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