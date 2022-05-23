半夜撒冥紙丟雞蛋　2男硬拗「壓轎金淨化」！法官不信判拘

▲台中林姓和李姓男子半夜前往別人住處丟雞蛋、撒冥紙，被逮後竟硬凹是拿「白沙屯媽祖壓轎金」淨化。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台中報導

台中一名林姓男子因不滿宋姓男子和其岳父發生糾紛，竟夥同李姓男子半夜前往宋男家中丟雞蛋、撒冥紙。事後2人被逮，李男還辯稱是因為他「感應那個地點不乾淨」，車上剛好又有「白沙屯媽祖的壓轎金」，想要藉此淨化，絕對沒有恐嚇意味。不過法官審理後，不採信2人說法，分別判處2人拘役40日，得易科罰金定讞。

起訴書指出，林姓男子因不滿宋姓男子和他的岳父發生糾紛，竟找來李姓男子半夜一起前往宋男家中丟雞蛋、撒冥紙。事後2人被逮，坦承確實有撒冥紙和丟雞蛋的行為，但否認有妨害自由犯行。

林男向檢警辯稱，他純粹是對屋主所做的事情不開心，只是想要洩憤，沒有恐嚇或警告的意圖；而李男則辯稱，他們只是剛好在附近，就過去宋男家中看看，過去後他「感應到」那個地點「不乾淨」，剛好車上又有「白沙屯媽祖的壓轎金」，想要「淨化」該地，不要讓不乾淨的東西去影響到屋主，進而再騷擾到林男的岳父，絕對沒有恐嚇或警告意圖。

不過檢調偵查後，認為林、李2人撒的是「冥紙」，冥紙在祭祀儀式中主要多用於祭祀先人和好兄弟居多，在現代觀念中對某人住處撒冥紙多有恐嚇警告意圖，使人與遭受不測並和死亡意象產生連結，不採信2人辯詞，將2人起訴。

一審，法官認為林、李2人本應以理性平和方式處理問題，卻半夜前往宋男住處撒冥紙、丟雞蛋，藉此恫嚇宋男，恐嚇意味甚明，不採信2人辯詞，依恐嚇危害安全罪，分別判處2人拘役40日，得易科罰金。2人不服，上訴二審。

林、李2人向法官辯稱，他們是出於「詛咒」之意才會拋灑金紙，而詛咒屬於「迷信犯」，屬於以人類力量所無法掌握之迷信手段實施犯罪，主張他們所犯下的犯行欠缺故意之構成要件，並無犯罪之事實。

但台中地院審理後指出，在民俗觀點中，金紙為供奉神明用，而冥紙則為往生者在陰間使用之貨幣。

法官表示，一般人如遇糾紛，以郵寄冥紙或直接在他人住處等地拋灑大量冥紙，有使他人遭受不測以致死亡之意向連結，或有作為即將加害他人生命、恐將造成傷亡之警告意圖，認定2人的行為有「通知惡害」之意涵。

法官指出，再加上2人撒冥紙的時間為凌晨3時許，根本就不是一般民間使用冥紙之目的和習慣方式，認為2人恐嚇事實明確，駁回2人上訴，維持一審原判，全案定讞。