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社會 社會焦點 保障人權

房思琪鬼母版！設局15歲女兒讓補習班主任性侵　還幫忙收集體毛

▲▼哭泣示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北育有2女母親與開補習班潘姓男子結識多年，該名母親竟製造機會讓潘男對小女兒下手性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／新北報導

新北市育有2名女兒的母親阿芳（化名），明知開補習班的潘姓男子，對女兒們有非分之想，更收過潘男傳的訊息「我現在好想強姦大女兒」並要她收集女兒們的毛。不僅如此，阿芳更與潘男討論如何製造獨處機會讓小女兒小瑜（化名）進行約會。去年間，潘男在阿芳幫助下，在摩鐵性侵小瑜得逞。新北地檢署偵結，依成年人對少年故意犯強制性交等罪嫌起訴潘男與阿芳。

起訴指出，在新北五股區開補習班（目前已收）的潘姓男子，與阿芳相識多年，甚至看著阿芳2個女兒長大，更塑造出好形象載過小瑜上學也透過專長幫忙補習準備會考。阿芳明知潘男對2個女兒想入非非，更曾收過潘男傳的簡訊「我要強姦她們」、「我要讓小瑜跟她姊姊幫我生小孩」等，沒想到阿芳不但沒有提出警告，甚至還配合潘男製造機會讓他跟小女兒約會。

去年12月11日，潘男約15歲的小瑜去看電影遭拒絕，立刻跟阿芳告狀，阿芳竟命小瑜立刻赴約看電影，甚至還讓潘男將小瑜帶到摩鐵性侵得逞。可憐的小瑜原本想打電話求救，但因為手機壞掉，僅能開啟錄音功能錄下痛苦過程。

小時候的溫柔叔叔竟化身成狼，讓小瑜充滿陰影並向媽媽求助，但阿芳為了要阻止小瑜跑去報案，甚至向小瑜說「房思琪」事件，更威脅小瑜「到時候告老師沒告成，妳自己會很痛苦」甚至警告小瑜別生事，否則會將潘男的家庭給毀掉。

聽到媽媽這席殘忍的話，讓小瑜悲痛欲絕，甚至割腕輕生，絕望的她也將對話PO上IG，班導發現後，立刻介入關心，整起鬼母聯手狼師性侵女兒事件才因此曝光。

偵查時，潘男坦承有在摩鐵撫摸小琪，但否認性侵，阿芳也僅坦承有讓女兒去看電影，但否認幫助性侵，檢方根據小琪錄下的音檔，清楚錄下小琪悽慘拒絕喊不要的聲音，依成年人對少年故意犯強制性交罪、兒少法等罪起訴潘男，另依幫助成年人對少年故意犯強制性交罪起訴阿芳。

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