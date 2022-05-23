爸媽離婚淪人球！他淚吐：有新家庭就把我踢走　18歲生日沒人記得

▲父母離婚，受到最大傷害的往往是小孩。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

父母離婚，受到最大傷害的往往是小孩，因此生孩子之前一定要三思。一名網友表示，爸媽離婚後，自己被親友丟來丟去；他悲傷地說，「你們有了新的家庭、新的孩子後，我就已經被踢出你們的世界了。」更令人難過的是，18歲生日這天，他的爸媽也根本不記得他的生日了，只能自己對自己說生日快樂。

原PO在《匿名公社》表示，爸媽在他國小時離婚，當時爸媽說「無論如何你永遠都是我們的孩子」，沒想到媽媽結婚後，就把他丟給爸爸，爸爸結婚後又把他丟給爺爺，爺爺過世了自己再被丟給姑姑，因為姑丈不喜歡他，所以又被丟出來。

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原PO嘆氣，大人們總愛開一些自己做不到又很好聽的支票，只要爸爸不匯錢，媽媽就不匯錢，如果爸爸爽約，下個禮拜媽媽就會放鴿子；到了高三學測結束，爸媽都說要包紅包，結果兩個人都在等對方要包多少，僵持到最後一毛錢都沒給。

原PO透露，過年期間，大家都開心團聚在一起，但媽媽、爸爸都有家庭，所以不方便讓他過去，姑姑全家要出遊，因此也要他別過去，最後是老師、同學主動邀請他一起過年，「不是說都是最愛我的嗎？不是說我永遠都是你們的孩子嗎？但在你們有了新的家庭、新的孩子後，我就已經被踢出你們的世界了。」

沒想到就連大學面試當天，他依舊沒有接到爸媽的電話，連訊息也沒被已讀。18歲生日這天，他忍不住哭了，「我整天都在等著你們，打電話或著突然出現給我驚喜，可惜到了現在我還是等不到，祝我18歲生日快樂。」

貼文一出讓很多人相當心疼，大家紛紛留言「生日快樂，一定會更好的，加油」、「你不能選擇你的父母，但你能選擇你的未來，雖然可能會很辛苦，但我相信你可以的」、「加油，總有一天換他們再度支離破碎的求你」、「看了好難過，眼淚一直掉，怎麼忍心這樣對待一個這麼懂事的孩子」。

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