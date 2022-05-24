快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增82,363例本土個案，另增42人死亡。本土個案以新北16,609例最多，其次依序為桃園10,532例、高雄9,437例、台中8,989例、台北8,566例、台南5,593例、彰化4,120例和新竹2,186例等。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增82,363例本土病例，39,116例男性，43,212例女性，35例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市16,609例，桃園市10,532例，高雄市9,437例，臺中市8,989例，臺北市8,566例，臺南市5,593例，彰化縣4,120例，屏東縣2,670例，新竹縣2,186例，宜蘭縣2,128例，基隆市1,897例，苗栗縣1,630例，新竹市1,583例，南投縣1,243例，雲林縣1,216例，花蓮縣1,211例，臺東縣911例，嘉義縣890例，嘉義市585例，澎湖縣210例，金門縣119例，連江縣38例)，相關疫情調查持續進行中。

而今日新增42例本土病例死亡個案，為25例男性、17例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。確診日介於今年5月1日至5月21日，死亡日期介於5月13日至5月22日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，44例男性，28例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國7例、法國2例、調查中63例。入境日介於今年5月22日至5月23日。

▲5/24新增確診。（圖／指揮中心提供）