鄭文燦防疫滿意度跌破10%　凌濤分析3缺失：快篩劑準備不足

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣民意基金會今（24）日公布最新民調，六都市長在防疫表現滿意度上，桃園市長鄭文燦9.6%，排名倒數第二。對此，桃園市議員參選人凌濤細數3項缺失，他認為，鄭文燦不敢「逆時中」，造成防疫表現落後，讓桃園市民生活大受影響，有必要認真檢討調整。

凌濤指出，首先4月面臨校園停課問題，桃園馬上跟進中央放寬停課的新標準，1/3班級確診才停課，造成「一市多制」狀況；再者，電子大廠今年起疫情四起，市府早在3月大潭群聚聲稱，會針對移工加強分艙分流，但5月卻遭爆電子大廠未落實防疫、群聚再起。

凌濤說，最後一點則是，本土確診量快速上升，兩周前桃市府快篩備量明顯不足，自己當時提醒，新北早自行預購追加200萬劑、而桃園只買45萬劑，慢半拍的桃園市府後續才低調緊急加購，明顯是「講一下、才動一下」。

凌濤表示，同樣是疫情重災區的雙北，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲能夠列居防疫民調滿意度前茅，是因為他們過去兩年多，在防疫戰場上無懼「逆時中」、不怕和中央意見相左；相比之下，鄭文燦可能顧及衛福部長陳時中是民進黨潛在角逐縣市首長的人選，也就不敢「逆時中」，造成防疫表現落後，讓桃園市民生活大受影響，有必要認真檢討調整。