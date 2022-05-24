「鴻蒙之父」登出華為　或轉投深圳開鴻公司協助二次開發鴻蒙系統

▲有「鴻蒙之父」之稱的王成錄確定離開華為。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

在大陸華為公司地位具足輕重、有著「鴻蒙之父」稱號的王成錄昨（23）日經確認已離開華為公司。消息人士稱，王成錄在華為是基於45歲「退休」政策，接下來將入職位於深圳的開鴻數字（數位，下同）產業發展有限公司。王成錄還在個人朋友圈上發文，附上自己在華為員工證的照片並寫上，「為了忘卻的紀念。」

▲王成錄為華為老臣，也是開發鴻蒙操作系統的負責人。（圖／CFP）

《中國證券報》報導，有消息稱，接下來王成錄將入職開源鴻蒙物聯網操作系統公司深開鴻。分析人士認為，鴻蒙要成為一個世界級的操作系統，需要有更多的合作夥伴。深開鴻公司就是為更多的企業提供鴻蒙二次開發能力的，由王成錄主導這項工作，對他個人、鴻蒙操作系統以及行業合作夥伴都是好事情。

公開資訊顯示，王成錄畢業於哈爾濱工業大學，擁有工學博士學位。他在1998年加入華為，歷任公司核心網產品線總裁、華為中央軟件（軟體，下同）院總裁、消費者業務軟件部總裁等職務。

▲王成錄在朋友圈上感性發文。（圖／翻攝微博）

王成錄擔任華為消費者業務軟件部總裁期間，還有一個身份是鴻蒙操作系統負責人，主導鴻蒙系統的開發，因此被外界譽為「鴻蒙之父」。直至2021年10月的華為開發者大會期間，王成錄的職務已變更為華為消費者業務AI與智慧全場景業務部總裁。而接替華為消費者業務軟件部總裁職務的是龔體。

現階段，搭載HarmonyOS的華為設備已達到2.4億部，華為終端全球月活用戶數7.3億，生態設備發貨量1.5億部，生態合作夥伴超過2000家。不過，王成錄曾表示，鴻蒙不是做為安卓或iOS的替代品，「鴻蒙是面向萬物互聯時代的操作系統，除了必須透徹理解操作系統的所有技術外，還需要吸引國內外的產業鏈夥伴一同參與建設生態鏈。」

通信行業觀察家項立剛表示，鴻蒙要成為世界級的操作系統，不能只是供華為一家使用，需要更多的合作夥伴，「深開鴻公司就是為更多的企業提供鴻蒙二次開發能力的，這項工作由王成錄來主導，在技術上令人放心，加上他是鴻蒙操作系統的主導者，也有號召力。對王成錄個人、鴻蒙操作系統都是很正面的。」