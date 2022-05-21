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居隔單塞車有解！唐鳳推新系統「拚最快5小時開立」

▲▼政委唐鳳20日下午回應防疫資訊系統議題。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者陳家祥）

記者閔文昱、陳家祥／台北報導

國內本補疫情延燒，確診人數眾多也造成衛福部法傳系統和自主回報系統大塞車。政委唐鳳20日下午宣布，這星期將啟用確診個案管理系統（MBBS），取代原有法傳系統，讓第一線的縣市政府衛生局在調閱疫調資料能減少時間差，並力拚5到10小時內開立居隔單。

為了加速居家隔離單的開立，行政院長蘇貞昌指示政委唐鳳研擬解決方案。唐鳳20日下午召開記者會表示，以往確診者在「自主回報系統」裡完成資料填寫後，因為法傳系統的程序較為嚴謹，因此衛生局人員無法第一時間在法傳系統上看到確診者資料，導致居隔單的開立會有時間差。

唐鳳指出，從現在開始，開立居隔單不必再經過法傳系統，衛生局人員要看確診者在自主回報系統上填過的資料，或是已開出去的居隔單，只要上確診個案管理系統即可。至於能縮短多少時間，衛福部資訊處處長龐一鳴表示，開立時間過去是超過24小時，現在將控制在10小時以內，目標則是5小時開立。

唐鳳也解釋，之所以不優化既有的法傳系統而要推行新系統，原因在於法傳系統的主要功能並非開立居隔單，而是法定傳染病的通報，因此程序的設計比較精密、要求較多、有很多研判的邏輯等，「但現在居家照護者佔多數，系統必須在很短的時間內判斷哪些人中重症、高風險，要這些對象能快速受到衛生系統的關心。」

唐鳳透露，「確診個案管理系統」（MBBS）的程式碼、介面，與2年前的防疫追蹤系統相似，介面操作方式說明書都是共通的，省去重新熟悉新系統的成本。另外，針對有民眾需要補發接觸者隔離通知單，用於保險、請假證明，唐鳳說明，如果是之前沒有收到居隔單的人，不管是紙本還是電子，在下周三即可在網站上或健保快譯通直接取得證明，不需要透過衛生局接電話。

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