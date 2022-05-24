梅雨＋西南風夾擊！氣象局示警「2區迎大雨」　雨最猛時段出爐

▲今受到梅雨鋒面影響各地降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面逐漸南下，今日到週五影響台灣天氣，中央氣象局表示，今日起各地降雨機率高，西半部、東北部有局部大雨，北部可能有局部豪雨，尤其今晚到明天會有一陣較大雨勢，直到週六鋒面北移，除中南部仍有短暫陣雨或雷雨外，其他各地都可見陽光。

氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面上的對流雲系正在消消長長，並持續往台灣靠近，且西南邊海面上為大低壓帶，暖溼水氣也往台灣輸送，導致天氣不穩定。

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▲梅雨鋒面正在台灣上空，將影響數日。（圖／氣象局）

今明兩日西半部、東北部、澎湖、金門、馬祖降雨時間長，會有雷雨或陣雨，花東有局部短暫陣雨或雷雨，今天下午到週三西半部、東北部有局部大雨，尤其今晚到明日會有一陣較大雨勢，西半部、東北部有局部大雨，北部也可能有局部豪雨。

明日天氣與今日類似，週三到週五梅雨鋒面都在台灣上空南北徘徊，週四、五各地都有陣雨或雷雨，西半部、東北部仍然容易有局部大雨。週六鋒面北移，轉為西南風影響天氣，西南風會持續影響好幾天，迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地可見陽光，午後留意雷陣雨。

▲今日西半部、東北部有局部大雨。（圖／氣象局）

今日白天高溫略降，北部、東北部26度，花東27到28度，中南部30度。明晨低溫與今日類似，北部、東北部21到22度，花東、中南部23到24度，下雨時感受涼爽，雨停時則感受悶熱，週六鋒面北移，各地溫度回升。

在梅雨鋒面影響期間，並不會整天都持續有雨，而是當對流雲系移入時，才會迎來降雨，若鋒面上中小尺度的旺盛對流雲系移入，則可能會帶來瞬間強降雨、閃電、雷擊、強陣風等劇烈天氣。