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康復赤蠵龜野放大海！裝設衛星發報器　收集東海岸洄游資訊

▲▼康復的保育類赤蠵龜於台東縣內海岸沙灘野放回大海。（圖／台東縣政府提供，下同）

康復的保育類赤蠵龜於台東縣內海岸沙灘野放回大海。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣東縣政府、海洋保育署、國立海洋生物博物館及海巡署第十巡防區等單位，近日於台東縣內東部海岸某處沙灘，共同野放1隻保育類赤蠵龜。縣府農業處表示，這次是海保署首次於救援康復的赤蠵龜裝設衛星發報器，期望收集這隻海龜後續的洄游資訊，讓我們更加了解赤蠵龜在台灣周邊海域可能的分布範圍。

農業處表示，此次野放的海龜是今年3月初在東河海域被漁民流刺網誤捕，漁民發現後主動通報海巡單位協助，後交由縣府依循海保署的「海洋保育類野生動物救援組織網」(海保救援網MARN)機制後送海生館收容。

▲▼康復的保育類赤蠵龜於台東縣內海岸沙灘野放回大海。（圖／台東縣政府提供，下同）

海生館進一步說明，這隻赤蠵龜體長67公分、體重37公斤，因被流刺網意外捕獲，被收容時左前肢浮現網具纏繞痕跡及些許傷口，經獸醫師藥物及悉心照料，確認海龜體態及傷勢皆已康復正常，並且評估已達野放標準，再送回台東海岸野放，返回大海。

▲▼康復的保育類赤蠵龜於台東縣內海岸沙灘野放回大海。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼海保署首次於救援康復的赤蠵龜裝設衛星發報器，收集海龜後續的洄游資訊。

海保署指出，過去國立台灣海洋大學曾與日本及美國合作，利用衛星追蹤宜蘭定置網誤捕的赤蠵龜，發現赤蠵龜活動熱點分布在台灣東北海域到東海。這次野放赤蠵龜來自台東海域，期望透過衛星追蹤器進一步了解這隻赤蠵龜在台灣東部的活動範圍，以作為後續海龜保育計畫參考。

▲▼康復的保育類赤蠵龜於台東縣內海岸沙灘野放回大海。（圖／台東縣政府提供，下同）

農業處長許家豪表示，台東縣南北海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣市，隨著海岸遊憩日漸盛行，也產生海洋垃圾汙染、生態環境破壞、沙灘海漂垃圾堆積等環境生態破壞問題，影響海龜生長環境，造成海龜數量減少。縣府等單位首次將裝設有衛星發報器之海龜，選在東海岸沙灘上實施野放返回大海，除了為收集這隻海龜後續的洄游資訊外，也是希望透過正確野放方式，將擱淺、受傷的海龜經專業照護後，讓恢復健康海龜可以回到大海的家，也期望民眾能更加重視海龜保育，加入海龜保育行列。
 

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