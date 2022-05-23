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世衛否決台灣成為觀察員　國台辦：事實證明「台獨沒有出路」

▲▼ 國台辦，朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

今（23）日的世界衛生大會最後議程決議，不接受台灣納入WHA觀察員。對此，國台辦表示， 事實反覆證明，台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心，也不可能得逞，「一個中國」原則是國際社會普遍共識，人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

國台辦發言人朱鳳蓮今日強調，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，新冠肺炎疫情發生以來，最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了50多份技術資料，並專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的資訊。

她接著稱，迄今已向台灣通報新冠肺炎疫情約400次，包括在大陸確診的台灣居民資訊；據不完全統計，過去一年，台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動44批47人次，台灣獲取各種疫情防控資訊和支援的渠道完全是暢通有效的，「所謂『國際防疫體系缺口』的政治謊言不過是民進黨當局『以疫謀獨』的藉口。」

朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，歪曲否定體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世界衛生大會的政治基礎不復存在，「這個局面完全是民進黨當局造成的。」

她最後指出，有關國家打「台灣牌」，藉世衛大會等場合挺台拓展所謂「國際空間」，企圖動搖台灣是中國一部分的國際社會共識，「事實再次表明，任何以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，都只能以失敗告終。」

▲▼世界衛生組織(WHO)。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生大會今日開議，由13個友邦提出的「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」案成為上午辯論重頭戲，最後議程決議不接受台灣納入WHA觀察員。立委林靜儀也揭露正反雙方辯論過程，包括中國大陸代表主張一中原則，友邦吐瓦魯則講到時間超過，更表示，台灣在疫情之初提醒了WHO「這並非普通肺炎」，充分表示了台灣的能力。

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