WHA聲量罕見！　美英法德加澳等國發言挺台參與

▲圖為2021年世界衛生大會（WHA）。（資料圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄、林育立日內瓦/柏林23日專電

世衛大會今日上午駁回邀請台灣以觀察員身份參與大會的提案，隨後除2友邦外，美、英、法、德、加、澳、盧、立共10國也聲援台灣，強調台灣加入的重要性，聲量之大過去少見。

第75屆世界衛生大會進行第2天，上午大會再度駁回台灣以觀察員身份參與大會的提案。而下午會議期間，除巴拉圭和瓜地馬拉兩友邦外，更收到來自美、英、法、德、加、澳、盧森堡、立陶宛的聲援。

友邦巴拉圭首先上台，表示世衛應確保平等和團結，透過這兩大支柱達成包容性的復甦。所有國家無一例外都應參與聯合國系統，包括台灣，鑑於台灣在公共衛生的付出，以符合普遍性原則。

另一友邦瓜地馬拉在發言時感謝提供援助的國家，「特別是中華民國台灣政府，尤其是在COVID-19期間提供的救助。我們認同中華民國台灣和他們在確保人們獲得最好衛生品質上的努力。因此表明，希望台灣以觀察員身份參與第75屆世衛大會，及世衛的機制與活動」。

今年，台灣更收到許多理念相近的國家聲援，聲量更勝往年。

法國指出，世衛應該更迅速、更具透明度與更多元，以回應公民的需求。「這也是為什麼法國在全球公衛上，支持國際社會採取更具包容性的途徑」，並表示「很遺憾」台灣在75屆世衛大會上缺席。

德國代表則表示，必須從眼前的疫情中學到教訓，「沒有人應被落下，地圖上不應該有任何漏洞。我們應納入並使用所有參與者和夥伴的專業，包括台灣，尤其鑑於台灣對抗疫情的成功貢獻」。

加拿大指出，一個強大的世衛組織，應該要具有包容性並反映全球整體衛生社會，「這也意味著支持台灣以觀察員身份參與世衛大會」。

澳洲代表則認為，COVID-19疫情凸顯了和所有夥伴攜手的重要性，包括台灣，以應對全球安全關切議題。

盧森堡表示，公衛為重要議題，應確保包容性。「世衛應該受益於所有利益相關者的知識，特別是透過讓台灣以觀察員身份參與組織的技術會議」。

與台灣友好的立陶宛則強調多邊主義原則的重要性，「我們呼籲在座，邀請台灣作為觀察員參加WHA，並增加台灣在世衛論壇與機制內的有意義參與。藉此能讓國際社會受益於台灣經驗以及科技與技術專業，同時支援世衛任務，推進全球衛生」。

稍早美、英代表也在上午會議中撥出發言時間聲援台灣，表示台灣未能參與「深感遺憾」，也認為大會的決議沒有任何公衛基礎的理由可以合理化。

世衛大會召開第2天，已有10國發言力挺台灣參與會議。按照議程，明天有更多友邦登記發言，預計能收到更多的國際強力支持。