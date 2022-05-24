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兒童染疫6QA必看 ！有8徵兆超危險　醫揭「致命體溫」別拖了

▲▼孩童PCR篩檢，馬賽克版本。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內出現孩童重症併發腦炎的病例，讓家長相當擔憂。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文、李佳蓉／整理報導

台灣這波本土疫情波及不少幼童，指揮中心公布最新數據，目前已累計14名重症個案，6名腦炎案例和4名死亡。雖說兒童染疫重症比例整體偏低，但小兒感染科醫師們直呼，台灣這現況「不尋常」。針對近日多起兒童重症併發腦炎，中央也列出8大前驅症狀，提醒家長提高警覺，《ETtoday新聞雲》整理6大QA資訊，盼讓讀者有備無患。

Q1：孩子確診新冠肺炎可能有哪些症狀？染疫都會是輕症嗎？

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A：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾公布統計，兒童相較成人較多會出現發燒症狀，其次是咳嗽、流鼻水、鼻塞與喉嚨不適。

至於輕症與否，台大小兒科醫師李秉穎指出，孩童確診的中重症發生比率確實較低，甚至比青壯年或長者低，但不代表完全沒有。

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

Q2：兒童重症前兆有哪些？什麼情況要趕快送醫？

A：指揮中心公布8大指引，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等，要特別留意。

羅一鈞詳細說明，指揮中心再次請教兒科醫學會專業醫師，並提出相關就醫警訊與緊急送醫警訊，若兒童出現以下症狀時，須尋求醫師診療，可視訊看診，或外出就醫，並經醫師判斷後決定是否需要住院：

1、發燒超過48小時，或高燒＞39度合併發冷/冒冷汗
2、退燒後持續活動力不佳
3、退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶胸痛
4、持續性的嘔吐、頭痛或腹痛
5、超過12小時未進食或未解尿

119送醫/緊急自行就醫條件，若兒童出現以下症狀，請撥119或緊急時由同住親友送醫：

1、抽搐
2、意識不佳
3、呼吸困難或有胸凹現象
4、唇色發白或發紫
5、血氧飽和度低於94%(如家中有)
6、肢體冰泠合併皮膚斑駁、冒冷汗

羅一鈞表示，前兩項可能與腦炎有關，一般如果影響大腦、小腦、腦幹症狀包含局部抽搐、全身抽搐，另外伴隨意識狀況不清楚，還有呼吸困難、胸凹現象，可能腦炎或者肺炎發生，影響氧氣狀況有唇色發白、發紫，因為缺氧也可能肢體有皮膚斑駁、冒冷汗、冰冷，這是6個很重要要評估小孩是否緊急送醫條件。

Q3：孩子發燒就代表重症或腦炎嗎？要馬上送醫嗎？

A：李秉穎提醒，高燒並非重症表徵，因為發燒是人體對於感染的保護機制，免疫系統表現會較強，因此發高燒並不一定等於危險，此時給予退燒藥並加以觀察。醫師說明，孩子在沒發燒時，是否有不舒服、脫水、或呼吸困難更是不能忽略的。

不過，李秉穎強調，人體有體溫調節系統，若超過41度，身體就會辨識這是有害的溫度，便會踩剎車，一旦到了42度C，可能代表「腦部體溫調節系統失效了」，這是非常危急的情況。

李秉穎表示，很多家長以為退燒就沒事了，但「常常只是假象」，無論是孩子或成人，退燒24小時」才叫真正退燒，因為生病的狀態本來就是起起伏伏，一天若發燒一兩次，代表病還沒好，身體仍持續受感染，所以要繼續留意，24小時都沒燒上來才能說是穩定。

兒科醫師楊為傑解釋，發高燒不會「導致」腦炎，而是腦炎「引起」高燒。提醒家長，40度C以下的發燒，重點也應放在評估孩子「精神與意識狀態」。

▲▼發燒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲孩子確診發燒，不是溫度降下就等於沒事，還須觀察24小時及其精神狀態。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

Q4：如何防止孩子染疫重症、死亡？

A：台大兒童醫院院長黃立民曾說明，兒童接種疫苗可降9成疾病嚴重度表現，國際資料也呈現，許多兒童染疫2至6週後，有可能出現嚴重的多系統炎症綜合症 （MIS-C），進而影響到心臟，成為兒童重症、死亡主因之一。醫師解釋，兒童疫苗臨床試驗結果顯示，接種疫苗後的小朋友除了住院率較低，也未出現多系統發炎症狀，顯見疫苗真能有效預防相關重症出現。

李秉穎先前列舉，以美國數字來看，染疫死亡的兒童約有900多人，換算成台灣的數據大略會是10分之1，換言之，雖然孩童染疫重症、死亡的情況很少，但估計可能會造成約90例兒童死亡，這是很大的震撼，也是他認為必要接種兒童疫苗的原因。

李秉穎說，「現在看起來5至12歲小孩打新冠疫苗還是利大於弊」由於接種mRNA疫苗，最主要的顧慮仍是心肌炎問題，但實際上發生率比12至18歲還低，且大部分是良性、死亡或後遺症的比例也相當少。

台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥表示，mRNA疫苗施打後，有7成機率可預防重症，且效果持續半年以上，研究也顯示，兒童副作用甚至更輕微，疫情嚴峻，建議有疫苗就打，不要再等。

Q5：6歲以下的小小孩何時有疫苗可打？

A：指揮中心發言人莊人祥23日表示，有關6歲以下疫苗，有請美國提供莫德納臨床試驗資料，要先看看他們EUA的情況，如果美國通過EUA，會請莫德納廠商盡速提供資料給食藥署，也有聽說7月後莫德納會有新的劑量，從原來的全劑變為半劑。而針對6歲以下兒童施打，他透露，應該7月後比較有可能提供給6歲以下兒童施打。

Q6：照顧確診孩子有什麼方式可依循？

A：兒科醫師歐淑娟列舉「新冠病童居家照護原則」供家長參考

1.每4小時定時量體溫，注意心跳、呼吸速度
2.無發燒時，喝水量足、營養均衡、按時服藥
3.發燒時，適時適量退燒藥，少量多次補水份
（有預期外的症狀，也需要就醫）

藥物部分，兒童過敏氣喘免疫風濕科醫師陳治宇則列出可居家準備的4種：

退燒藥

．安佳熱（Anti-phen tablet）：退燒，效果溫和
．依普芬（Ibuprofen）：退燒，效果較強
．退燒塞劑：效果較強

▲▼兒童染疫常備藥品清單。（圖／陳治宇醫師授權提供）

▲兒童染疫常備藥品清單－退燒藥。（圖／陳治宇醫師授權提供，下同）

咳嗽藥水

．息咳寧（Secorine Syrup）：止咳、止鼻涕複方藥
．息咳液（Sortuss cough Liquid）：止咳
．鎮咳袪液（Cough Mixture Solution）：止咳
．米瑞液（Mirate Liquid）：止咳
．停咳喜液（Sutussi Liquid）：止咳

鼻涕藥水

．希普利敏液（Cypromin）：止鼻涕
．鼻福（Peace Syrup）：止鼻涕、鼻塞複方藥
．抗敏液（Ornadin Solution）：止鼻涕

止吐、止瀉

．胃利空懸液劑（Wempty Suspension）：止吐
．高克痢懸乳液（Pecolin Suspension）：止瀉
．洩必寧（Racecadotril）：止瀉
．舒腹達止瀉劑（Smecta Powder for Oral Suspension）：止瀉

▲▼兒童染疫常備藥品清單。（圖／陳治宇醫師授權提供）

▲兒童染疫常備藥品清單－止吐、止瀉藥。

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