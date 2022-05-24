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他曬30年前中華商場照...嘆「沒有低頭族」　網卻羨：不用戴口罩

有網友在臉書社團po出一張30多年前「中華商場」的照舊，並留言強調「這是一個沒有低頭族的年代！」（翻攝自「檔案局：典藏國家記憶」臉書）

▲有網友在臉書社團po出一張30多年前「中華商場」的照舊，並留言強調「這是一個沒有低頭族的年代！」（翻攝自「檔案局：典藏國家記憶」臉書）

圖文／鏡週刊

近十年隨著智慧型手機及無線網路的普及，人們的生活型態早已有了很大的改變，不管在外、在家「低頭」滑手機已成為大家的日常。近日有人在臉書社團po出一張30多年前「中華商場」的照舊，並留言強調「這是一個沒有低頭族的年代！」該篇po文引發熱議，有網友更感嘆直呼「時代的眼淚」。

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去年公視所推出旗艦影集《天牆上的魔術師》，還原當時未拆出的中華商場，開播後引發網路熱議，也勾起不少人30、40年前的回憶。近日就有一位網友在臉書「爆廢公社公開版」po出一張30年前的中華商場舊照，可以清楚看見當時在行人天橋上摩肩擦踵的盛況，還有台北市尚未鐵路地下化的火車鐵軌及平交道。

原po除了曬出舊照片以外，還po文強調「這是一個沒有低頭族的年代！」，並標記（#hashtag）寫下「#那是一個沒有疫情的時代」「#那是一個沒有智慧手機的時代」「#科技進步的代價」「#網圖30年前的台北」「#那時我還沒滿10歲」。

該篇po文曝光再度引發熱議論，不少網友留言表示，「30年前，台灣錢淹腳目的時代」、「這時很好啊，肯努力10年買得起房，沒聽過誰失業。」「不用戴口罩，不用戴安全帽，增產報國不戴套套的世代…」「逼逼扣的年代」、「沒有科技冷漠的時代！」「低頭族也是有啦，邊走邊低頭看漫畫」、「那時還在讀高中，星期六中午下課就往中華商場買電子零件，及萬年溜冰，還有FIT萬企百貨、今日百貨，現在想想都是滿滿的回憶」。




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