3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

▲白沙屯五雲宮相隔30年將再燒王船送走瘟疫，3年前就指示辦在今年10月的神諭，因與今年疫情巧妙吻合引起信眾熱議。



圖文／鏡週刊

苗栗通霄白沙屯拱天宮正展開媽祖進香的年度盛事，當地更在相隔30年後，罕見地將由主祀七大巡王爺的五雲宮，在10月重現象徵趕走瘟疫的「燒王船」祭儀。本刊調查，五雲宮早在3年前全球疫情爆發前，就已預造「順安陸號」大型王船，從打造、開光到確立祭典時間，都與本土疫情走勢相符，值此疫情洪峰來襲，人心惶惶之際，地方信眾嘖嘖稱奇，認為大有預告10月疫情落底，露出希望曙光的寓意，藍、綠、白陣營更在王船完工後都先後前往參香。

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▼五雲宮上次燒王船是1992年，當時是濁水溪以北首見。



國內年度宗教盛事、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，20日凌晨起駕往雲林朝天宮徒步進香，展開8天7夜、來回近四百公里的宗教之旅，總統蔡英文及副總統賴清德19日分別前往拱天宮參拜，期盼這趟年度宗教盛事能夠庇佑台灣，讓疫情早日退散。

就在近十萬名香燈腳跟隨白沙屯媽祖起駕前往北港進香之際，鮮為人知的還有緊鄰拱天宮的通宵五雲宮，殿內供奉的七大巡王爺早在3年前全球尚未傳出疫情時，就已預示今年10月要舉辦「和瘟押煞」的「王船醮」，冥冥中似乎早就預知這場世紀瘟疫的過程，而在信眾間引起熱議。

▼台灣疫情正處高峰，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組召集人李秉穎估約9月才能恢復正常生活。

白沙屯五雲宮這場10月王船大典，還沒舉辦，就已吸引政壇要角陸續前往參香、參觀。王船完工後，台北市長柯文哲2019年11月曾前往關心王船醮活動並參香；該年同月，內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌都受邀替王船開光點眼。今年本土疫情爆發前，包括衛福部長陳時中、醫福中心執行長王必勝等疫情指揮中心主管，也曾低調前往參拜、參觀王船。廟方人員低調表示，「終結疫情要靠科學防疫，但不論民間或官員，大家都懷抱著心誠則靈、共同抗疫的想法。」

▼台北市長柯文哲在五雲宮王船完工後曾前往參香。



▼衛福部長陳時中去年11月前往五雲宮參香並參觀王船。



白沙屯五雲宮上一次送王船，據《白沙屯誌：苗栗縣白沙屯媽祖信仰圈文史調查報告》記載，是1992年農曆9月15日，由住持康增吉在前一年的農曆五月號召居民打造王船，歷經8個月完成，當時是濁水溪以北首見的燒王船遊天河祭典，也是媽祖進香外，該地歷來最大祭儀。

▼白沙屯廣為人知的媽祖進香盛事20日凌晨啟程，信眾虔誠展開8天7夜的宗教之旅。



這次在30年後再燒王船，五雲宮預計今年10月6日至10日舉辦王船醮，經數日巡境、放水燈儀式後，10日下午恭迎玉皇大帝、普施，半夜子時展開「王船遊天河」，將再現白沙屯難得一見的燒王船大典。除了信眾引頸企盼外，更令人稱奇的是，這次的王船醮從神明指示造船、開光，到重現北台灣難得一見的燒王船等時間點，都與國內疫情走向有著諸多吻合，玄妙的過程讓這樁宗教盛事增添許多話題。

「王爺3年前指示建造王船時，根本還沒有疫情！」五雲宮北宮主委鄭明輝接受本刊訪問說，廟內供祀的主神尼山文法主公，是在2019年農曆年後，藉乩身降駕五雲宮位於土城的分宮時，指示要建造王船為廣的大信眾消災，當時全球還沒有疫情，王爺的指示還包括王船完工後要在通宵擺放3年，直到今年10月才可辦法會，並在巡境後火化。

▼睽違30年後再燒王船，五雲宮找來人稱「太師」的國寶級王船師傅林良太，依循古法打造王船。



廟方與白沙屯的五雲宮本宮會商後一致認為，隔了30年，王爺指示要做王船醮須慎重其事，因此找來人稱「太師」的國寶級王船師傅林良太操刀，依循古法，在新北市石碇山區一處私人土地，找到一棵相思樹做主梁，建造、彩繪王船順安陸號，大約半年後，也就是2019年11月，廟方主事者焚香向神明稟告王船已造好，當時根本沒人料到正有一場世紀瘟疫來襲。

鄭明輝說，過往神明指示造王船，包括30年前那次的王船醮，都是該年度就會在巡境賜神後火化，這次卻要停放3年才火化，廟方人員雖納悶，但既然是王爺的指示就沒有多想；沒想到王船該年10月完工後不久，中國武漢就開始傳出不明肺炎疫情，後續2年多台灣均受疫情影響，最近更衝到每日幾萬例確診，「信眾才領悟王爺的用意，王船為何要擺3年才火化。」

至於民間私下議論王船醮選在10月舉辦，是否預示疫情終結？鄭明輝表示，廟方不敢預估，只是單純依道教崇尚科儀的傳承及神明指示，把祭典完成，盼為社會消災祈福。



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