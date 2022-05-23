　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

白沙屯五雲宮相隔30年將再燒王船送走瘟疫，3年前就指示辦在今年10月的神諭，因與今年疫情巧妙吻合引起信眾熱議。

▲白沙屯五雲宮相隔30年將再燒王船送走瘟疫，3年前就指示辦在今年10月的神諭，因與今年疫情巧妙吻合引起信眾熱議。

圖文／鏡週刊

苗栗通霄白沙屯拱天宮正展開媽祖進香的年度盛事，當地更在相隔30年後，罕見地將由主祀七大巡王爺的五雲宮，在10月重現象徵趕走瘟疫的「燒王船」祭儀。本刊調查，五雲宮早在3年前全球疫情爆發前，就已預造「順安陸號」大型王船，從打造、開光到確立祭典時間，都與本土疫情走勢相符，值此疫情洪峰來襲，人心惶惶之際，地方信眾嘖嘖稱奇，認為大有預告10月疫情落底，露出希望曙光的寓意，藍、綠、白陣營更在王船完工後都先後前往參香。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼五雲宮上次燒王船是1992年，當時是濁水溪以北首見。

【燒王船除疫揭祕】3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

國內年度宗教盛事、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，20日凌晨起駕往雲林朝天宮徒步進香，展開8天7夜、來回近四百公里的宗教之旅，總統蔡英文及副總統賴清德19日分別前往拱天宮參拜，期盼這趟年度宗教盛事能夠庇佑台灣，讓疫情早日退散。

就在近十萬名香燈腳跟隨白沙屯媽祖起駕前往北港進香之際，鮮為人知的還有緊鄰拱天宮的通宵五雲宮，殿內供奉的七大巡王爺早在3年前全球尚未傳出疫情時，就已預示今年10月要舉辦「和瘟押煞」的「王船醮」，冥冥中似乎早就預知這場世紀瘟疫的過程，而在信眾間引起熱議。

▼台灣疫情正處高峰，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組召集人李秉穎估約9月才能恢復正常生活。

台灣疫情正處高峰，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種小組召集人李秉穎估約9月才能恢復正常生活。

白沙屯五雲宮這場10月王船大典，還沒舉辦，就已吸引政壇要角陸續前往參香、參觀。王船完工後，台北市長柯文哲2019年11月曾前往關心王船醮活動並參香；該年同月，內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌都受邀替王船開光點眼。今年本土疫情爆發前，包括衛福部長陳時中、醫福中心執行長王必勝等疫情指揮中心主管，也曾低調前往參拜、參觀王船。廟方人員低調表示，「終結疫情要靠科學防疫，但不論民間或官員，大家都懷抱著心誠則靈、共同抗疫的想法。」

▼台北市長柯文哲在五雲宮王船完工後曾前往參香。

【燒王船除疫揭祕】3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

▼衛福部長陳時中去年11月前往五雲宮參香並參觀王船。

【燒王船除疫揭祕】3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

白沙屯五雲宮上一次送王船，據《白沙屯誌：苗栗縣白沙屯媽祖信仰圈文史調查報告》記載，是1992年農曆9月15日，由住持康增吉在前一年的農曆五月號召居民打造王船，歷經8個月完成，當時是濁水溪以北首見的燒王船遊天河祭典，也是媽祖進香外，該地歷來最大祭儀。

▼白沙屯廣為人知的媽祖進香盛事20日凌晨啟程，信眾虔誠展開8天7夜的宗教之旅。

白沙屯廣為人知的媽祖進香盛事20日凌晨啟程，信眾虔誠展開8天7夜的宗教之旅。

這次在30年後再燒王船，五雲宮預計今年10月6日至10日舉辦王船醮，經數日巡境、放水燈儀式後，10日下午恭迎玉皇大帝、普施，半夜子時展開「王船遊天河」，將再現白沙屯難得一見的燒王船大典。除了信眾引頸企盼外，更令人稱奇的是，這次的王船醮從神明指示造船、開光，到重現北台灣難得一見的燒王船等時間點，都與國內疫情走向有著諸多吻合，玄妙的過程讓這樁宗教盛事增添許多話題。

「王爺3年前指示建造王船時，根本還沒有疫情！」五雲宮北宮主委鄭明輝接受本刊訪問說，廟內供祀的主神尼山文法主公，是在2019年農曆年後，藉乩身降駕五雲宮位於土城的分宮時，指示要建造王船為廣的大信眾消災，當時全球還沒有疫情，王爺的指示還包括王船完工後要在通宵擺放3年，直到今年10月才可辦法會，並在巡境後火化。

▼睽違30年後再燒王船，五雲宮找來人稱「太師」的國寶級王船師傅林良太，依循古法打造王船。

睽違30年後再燒王船，五雲宮找來人稱「太師」的國寶級王船師傅林良太，依循古法打造王船。（翻攝良藝太師臉書）

廟方與白沙屯的五雲宮本宮會商後一致認為，隔了30年，王爺指示要做王船醮須慎重其事，因此找來人稱「太師」的國寶級王船師傅林良太操刀，依循古法，在新北市石碇山區一處私人土地，找到一棵相思樹做主梁，建造、彩繪王船順安陸號，大約半年後，也就是2019年11月，廟方主事者焚香向神明稟告王船已造好，當時根本沒人料到正有一場世紀瘟疫來襲。

鄭明輝說，過往神明指示造王船，包括30年前那次的王船醮，都是該年度就會在巡境賜神後火化，這次卻要停放3年才火化，廟方人員雖納悶，但既然是王爺的指示就沒有多想；沒想到王船該年10月完工後不久，中國武漢就開始傳出不明肺炎疫情，後續2年多台灣均受疫情影響，最近更衝到每日幾萬例確診，「信眾才領悟王爺的用意，王船為何要擺3年才火化。」

至於民間私下議論王船醮選在10月舉辦，是否預示疫情終結？鄭明輝表示，廟方不敢預估，只是單純依道教崇尚科儀的傳承及神明指示，把祭典完成，盼為社會消災祈福。

更多鏡週刊報導
【燒王船除疫揭祕1】王船開光驚見「紅眼淚」暗示疫情？　廟方還原籌辦玄妙過程
【燒王船除疫揭祕2】一張日本警察臨檢照片揭祕　五雲宮源起119年前海漂船
【燒王船除疫揭祕3】燒王船「千萬別回頭」　民俗專家詳解趕走瘟疫禁忌

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
他戲弄獅子慘被死咬影片曝！　拔出剩「白骨」一根指節消失了
李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史
Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不
「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」
大谷翔平「特大號」第9轟出爐　達成日、美職通算150轟
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

55％確診死亡個案「5天內不治」　蘇益仁：防疫和醫療體系出問題

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不治

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

兒童染疫「必知5QA」！8危險徵兆快送醫　醫示警：退燒常只是假象

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

55％確診死亡個案「5天內不治」　蘇益仁：防疫和醫療體系出問題

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

Omicron攻腦「10歲重症童稱看到妖怪附身」　發病5天不治

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

今晚雨擴全台！連5天防致災劇烈對流　溼答答到周末

兒童染疫「必知5QA」！8危險徵兆快送醫　醫示警：退燒常只是假象

波蘭總統杜達承諾：全力支持烏克蘭加入歐盟

3歲童染疫兩度急診「四肢抖動、頭後仰」　搶救60小時病逝

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

用同理心讓客戶感到舒服及溫暖　東森購物客服之星柯佳妤

分析指「性交」為猴痘主要傳染途徑！　英國估今爆更多病例

抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

「全民快篩陽=確診」會撈出黑數　沈政男：看這周會不會破15萬

延長賽戲劇性滿貫砲　紅襪橫掃水手5連勝

李芷婷跟男友直播吵架！　崩潰怒抖他「單身就玩3P」渣男史

唐綺陽運勢／巨蟹遇「年下桃花」天蠍請發揮幽默感！天秤注意睡眠

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

《國際橋牌社》導演補刀Netflix　網看內文笑了

確診兒童多久才能打疫苗　專家曝最佳時間

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

雷雨彈升級！3縣市豪雨特報

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

梅雨彈逼近中！連5天全台都有雨

白沙屯媽祖繞境　空拍片震撼曝光

疫情在高原期？胸腔重症醫曝「神秘防疫力量」正在發生

更多熱門

相關新聞

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

苗栗拱天宮白沙屯媽祖8天7夜遶境，沒有固定路線的「粉紅超跑」，南下第二天來到彰化，途經福興鄉員鹿路時，媽祖鑾轎「緊急剎車」像是看到什麼了，鑾轎在一陣搖擺後衝進了車廠辦公室，繞一圈約1分多鐘就離開。原來車廠老闆在當地熱心助人，門口還擺放了一大幅精緻的媽祖畫像吸引天后注意。

白沙屯媽祖繞境　空拍片震撼曝光

白沙屯媽祖繞境　空拍片震撼曝光

白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　小比媽眼眶紅

白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　小比媽眼眶紅

快訊／白沙屯連2年停駕這家鄉公所

快訊／白沙屯連2年停駕這家鄉公所

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

20歲女跟遶境倒地　失去呼吸心跳送醫

關鍵字：

鏡週刊白沙屯拱天宮媽祖燒王船

讀者迴響

熱門新聞

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

李國毅IG突黑屏！經紀人證實爺爺過世

營養師曝易引發胃食道逆流7 NG食物

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

台中妹租屋處狂冒黑色條狀物　內行一看嚇壞

這三上悠亞？　無P超近素顏曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他細看「發票中獎清冊」得獎者都有1共同點

猴痘擴散13國　打天花疫苗能預防

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

孟耿如認破水時「有點生氣難過」　曝孕後黃子佼1變化

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面