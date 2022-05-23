白沙屯王船開光驚見「紅眼淚」！擺3年才燒　廟方還原玄妙過程

▲五雲宮前年11月邀內政部長徐國勇替王船開光點眼，徐所持的毛筆沾了太多朱砂，而罕見流下淚眼婆娑的紅色印記。



圖文／鏡週刊

苗栗通霄白沙屯地區在相隔30年後，罕見地將由主祀七大巡王爺的五雲宮，在10月重現象徵趕走瘟疫的「燒王船」祭儀。當地信眾除了對「神諭」造王船稱奇，連建醮籌辦過程也發生許多玄妙之事。

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五雲宮北宮主委鄭明輝接受本刊訪問回憶，王船完成前，依例須請示由誰主持開光點眼儀式，當時擲筊請示神明，從鎮長、縣長、立委一直問都擲無筊，後來廟方人員靈機一動，問王爺請內政部長來好不好？結果一次就有筊。

更妙的是，五雲宮儘管在地方名氣不小，但與中央政壇互動不多，就在廟方不知如何連繫之際，參與議事的鄭明輝剛好與內政部長徐國勇是舊識，「二十幾年沒聯絡了，本想碰碰運氣打電話，一撥竟然就接通了。」徐在電話那頭向他坦承，沒聽過五雲宮，但允諾會安排時間參加開光儀式。

大前年11月王船開光點眼，儀式中還有一段插曲，當天徐國勇與苗栗縣長徐耀昌分站王船二側，點眼時辰一到，在鐘鼓聲中王船廠大門緩緩升起，徐手上的毛筆卻因沾了太多朱砂，血紅色的墨漬不斷滴下，為相隔30年再造的「順安陸」號留下一側紅色淚眼婆娑的印記，似乎也預告接下來的這場疫情會在台灣社會發生許多波折。

▼2019年農曆年後，五雲宮主祀的尼山文法主公，就已靈示要打造王船，並在今年10月舉行「王船醮」。圖為五雲宮北宮王爺降駕供信徒問事。



鄭明輝說，王爺接著指示，2年後的農曆9月半（國曆10月10日）王船醮祭典完成後普渡，也須由開光的官員參加，廟方當時請徐國勇預排時間，徐回應，當天是國慶日，恐怕分身乏術，廟方則說，「王爺連時辰都看好了，醮壇前辦普渡的時間是下午，你一定會有空。」

五雲宮廟方執事人員則回憶，30年前燒完王船後，整個苗栗通宵、後龍近海，連續多日海面上都出現滿滿的銀色丁香魚潮，漁民出海每艘船都滿載而歸，漁民形容，海上的魚「多到用畚箕就能撈滿」，由於魚獲太多，2個鄉鎮的雜貨店鹽巴幾乎被搶光，買不到鹽做魚乾，地方民眾除了寄望今年燒王船能再次帶來豐收，更希望能終結疫情，讓地方再現榮景。

本刊致電徐國勇查證，他表示參與開光時就覺得納悶，因為國內就算發生SARS那樣的疫情，頂多也是在夏天前就結束，「開光過的王船為何要擺3年才燒」，只是，他萬萬沒料到，疫情因為新冠病毒不斷突變，本土疫情今年才達洪峰，完全顛覆所有人過去對疫情的理解。



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