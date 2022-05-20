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爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

▲▼烏龍爆料徐巧芯施壓員警不給開單　身分遭起底竟是「學校導師」。（圖／鏡週刊提供）

▲有網友烏龍爆料徐巧芯違停紅線並施壓警員不給開單，事後該名發文者遭起底竟是學校導師。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市議員徐巧芯昨（19日）遭一名網友爆料，她違停紅線，並施壓員警不得開單，沒想到此說法事後遭徐巧芯打臉並揚言提告，該網友事後也改口求饒「剛出社會給我個機會」，不過就被網友起底，發風向文的帳號真實身分疑似是學校老師。

▲▼烏龍爆料徐巧芯施壓員警不給開單　身分遭起底竟是「學校導師」。（圖／鏡週刊提供）

▲PTT網友爆料指控徐巧芯違停還不讓警察開單，不過現在文章已修改。

一名PTT帳號「Vek1112（微克）」19日在PTT八卦板發文，指控自己朋友遭徐巧芯施壓，違停紅線不准開單，還大酸徐正氣凜然、議員典範。但在貼文發出不久後徐巧芯火速反擊，表明事實根本被扭曲，自己根本沒有施壓不准開單，而該爆料者的說法也遭到信義分局打臉。

▲▼烏龍爆料徐巧芯施壓員警不給開單　身分遭起底竟是「學校導師」。（圖／鏡週刊提供）

▲爆料者當年秀出自己的導師聘任書。

事後爆料者不僅修改文章並向徐巧芯致歉，希望徐能夠原諒「剛出社會的自己」。雖烏龍爆料已落幕，但仍在網路掀起波瀾，更有網友挖出爆料者的真實身分，發現該名網友過往言論就頗偏激，前年12月更因學生掃地問題，在討論時秀出自己的「導師聘任書」。

該名網友在當時的貼文表示，自己在學生時期就不懂為何到學校唸書還要打掃環境，「學雜費裡面明明有校工薪水，落葉太多關我屁事？」更說自己當年就是這樣回應老師，「學校不是學習團體生活，是學習怎樣被凹吧！」而他在貼文底下也和網友討論的相當激烈，你一言我一語，將自己的立場表達得非常明白。

如今貼文被翻出，網友們忍不住開酸，「他不只是老師還當導師，告死他」「2年前是老師，現在變成剛出社會？」「可憐哪，老師竟是造謠仔，學生看到會怎麼想」。

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