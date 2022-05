被俘俄軍稱到烏克蘭「對抗納粹」　俄裔烏軍：我看起來像納粹嗎？

▲一名俄軍遭到俄裔的烏軍俘虜。(圖/翻攝自twitter/@TpyxaNews)



記者林彥臣/綜合報導

推特上最近流傳了一段影片,一名被俘的俄軍聲稱到烏克蘭是為了對抗納粹,結果俘虜他的俄裔烏軍當場嗆爆,「我看起來像納粹嗎?」相關影片的對話內容,由知名翻譯者Dmitri翻譯成英文,讓全世界都了解俄軍的荒謬想法。

烏軍質問,「說,你為什麼到這裡,你戰鬥的目的是為了對抗什麼?」。俄軍回答,「對抗納粹」。

烏軍回答,「什麼納粹?你在這裡看到什麼納粹了嗎?我是俄裔,他也是俄裔,你覺得我們看起來像納粹嗎?」

烏軍問,「你是俄羅斯人嗎?」。俄軍回答,「我是俄羅斯人」。

烏軍說,「你是哪一種俄羅斯人?像你這種俄羅斯人才被全世界認為是納粹,你們在這裡搶劫、性侵,真俄羅斯人該為了自由的俄羅斯而戰,而你已在這裡腐敗,直到生命的盡頭」。

Russians got caught, one says he came to fight nazis. Turns the Ukrainian guys are also Russians! https://t.co/qjXtN5cw8D pic.twitter.com/9aBoEcc85Y