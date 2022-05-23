特斯拉到貨！業務催5次被「忽略」取消訂單...他提告討回10萬訂金

▲李姓民眾2019年上網訂購Model3 Performance車型，並支付10萬，後來訂單遭解除，故向特斯拉請求返還訂金。（資料圖／記者游鎧丞攝）

記者黃宥寧／台北報導

等太久不要了？李姓男子於2019年8月間在特斯拉網站訂購Model3 Performance並支付10萬訂金，隔年7月業務通知交付車輛時間，但業務發出5次通知後，仍未獲回應並將訂單取消。李男認特斯拉應返還10萬、賠訂金1倍，故提起訴訟。士林地院審結，認訂單已被特斯拉取消，應返還李男已給付的訂金。

挨告的特斯拉指出，2020年7月6日業務通知李男，將於同年8月中旬至9月底交付預定車輛，8月1日再通知安排於9月份最後一週交車，李男則在同日回覆「好喔，9月初會我們再確認一下」。業務於隔天再傳訊「請把握9月份最後一次的交車機會，不然系統會自動取消訂單」但李男卻對訊息未做回應；同年9月4日業務再度傳訊「對於9月底取車之計畫有確認嗎？」仍未取得回應，同年10月22日先後以訊息及電子郵件通知李男解除訂單訊息，同時認為是李男導致契約無法履行，因此不須返還訂金。

法官勘驗合約內容發現，車輛以預定條件方式，預先成立將來李男可能購買特斯拉所銷售Model3 Performance車型車輛，配置內容則如合約車輛配置欄所示，並非已成立一般車輛買賣契約，因此李男應等候特斯拉匹配及安排交付通知。

但又因特斯拉銷售車輛是使用諸多電子零件，有別於傳統車輛車種，且為管理零件與成品庫存、避免各式零件銷售價格波動，以預約方式與消費者成立契約，等排定生產時程、管控生產與銷售及風險，以因應市場變異性，尚屬可預見交易模式。

同時考量訂單約款中「訂單過程、更改」，賦予締約者在車輛登記程序開始前得不附理由隨時取消訂單，取回全數訂單付款金額權利，經法官綜酌相關條款內容，發現並無顯失公平情形，該合約有拘束雙方效力。

法院認特斯拉解除訂單前，已多次傳訊告知，因此並無可歸責情事；至於，李男主張特斯拉應給付訂金一倍，也就是10萬違約金，並無道理，無從准許。根據合約「訂單過程、更改」約款，締約者在車輛登記程序開始前，本得不附理由隨時取消訂單，消費者可取回全數訂單付款金額，且也未進行車輛登記程序，訂單也遭解除，故判特斯拉應返還李男已給付訂金10萬元。全案可上訴。

特斯拉在2020年2月前，新車訂金皆為10萬，若消費者最後未能購車，訂金可全數退還，2020年2月改支付3000元訂金規則後，若是消費者最後不能完成購車程序，將不予退還訂金。