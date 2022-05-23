中間消失33年！爸爸突打1通電話「要求養育」　她決定法院見

▲一名來自台南的鄭小姐，在成年後接到失聯父親「請求養育」的電話，讓她錯愕無比。（圖／Pexeles）

圖文／CTWANT

如在成年後，接到失聯已久的親友要求扶養時，你會怎麼做？日前，資深媒體人呂文婉就在節目《新聞挖挖哇！》中分享一則案例，一名來自台南的鄭小姐透露，她在出生6個月時父母離異，由叔叔拉拔長大，不料卻在成年後接到父親「請求養育」的電話，讓她錯愕無比。

呂文婉昨（22）日在節目中提及，這位出生於1988年的鄭小姐，6個月大時父母離異，由叔叔扶養長大。鄭小姐在求學階段就必須念建教學校，藉由半工半讀養活自己。而鄭小姐的父親在她的成長階段則是多次入監，從未探望過女兒。

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呂文婉補充，現年33歲的鄭小姐，目前在雲林的一家工廠工作，月薪只有台灣基本工資，加上育有一女，經濟上可說是非常拮据。讓鄭小姐沒想到的是，此時她卻接到父親「請求養育」的電話，頓時讓她十分錯愕。最終她只能無奈訴諸法院，經過法院判定，鄭小姐不必對父親履行扶養義務。

對此資深媒體人呂文婉也說，身為單親媽媽的她也曾擔心，若前夫淪為街友後，打電話給女兒的情況發生，她擔心前夫會以「曾照顧過女兒」為由，與她爭奪扶養權。律師馬在勤則說，法律上的扶養責任分為民事的扶養義務與刑事的遺棄罪，法官會根據個別的情況判定，兩者是不同的考量。

▲資深媒體人呂文婉也分享，聽完這則案例後，她也一度擔心，若前夫淪為街友後，打電話給女兒的情況發生。（圖／Youtube／新聞挖挖哇！）







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