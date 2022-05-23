男友找外約妹「花1萬5包夜」　正妹女友怒噴出軌！律師1句話酸爆

▲一名正妹抓包男友偷吃，背後原因卻讓刷新網友三觀。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

刷新三觀！一名正妹向好友訴苦，抓包男友偷偷叫外約「1萬5包夜」，因為她在男友手機上看到訊息，剛好外約的人就是她，讓她無法接受決定分手，「我是為了生活」，神邏輯讓許多網友感到不可思議。

網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張對話截圖，可以看到有女子向友人抱怨，發現男友趁她工作的時候，瞞著她找外約妹妹，「1萬5包夜的那種」，當場逮個正著，雖然男友道歉表示很後悔，希望她忘掉這件事，但她思考了很久，最後還是過不了自己心裡那關，因此決定分手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

怎麼發現的？女子坦承，男友點的外約對象就是她，看到手機號碼就一切都明白了，也就是說她在從事外約的工作，不過本人認為會做這種工作是為了生活，和男友不一樣，「是出軌，出軌只有零次和無數次」。

▲正妹發現男友點的外送對象，正是自己的號碼。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團2.0臉書）

對話曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言，「那就記得要收男友錢，就好啦」、「我看到了什麼」、「好一個互相傷害」、「訊息量爆棚啊」、「笑死，這歪理。為了錢去爽好正當，為了爽就不正當」。

不過，也有人發現，前幾天才在中國QQ群看到一模一樣的，懷疑對話的真實性。另外，林智群律師也轉發該對話，寫下：「男朋友叫外賣，女朋友送外賣，哪裡臭了？」

延伸閱讀

▸ 楊小黎「一天吞5次藥」還是咳到吐 認病情嚴重：好像吃到Omicron全餐

▸ 歐洲猴痘疫情狂爆！西班牙小島「8萬人慶典」 傳多個案足跡

▸ 北捷運量降一半 23日起調整2時段班距「這路線首班車時間也改變」