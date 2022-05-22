資源回收站前被放2門大砲　專家鑑定驚是「康熙八年製」！

▲大陸山東省日照市一處資源回收站近日出現2門年代久遠的大砲。（圖／翻攝自微博）

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大陸山東省日照市一處資源回收站近日出現2門年代久遠的大砲，莒縣交通運輸局駐閻莊街道閻莊村第一書記井慶勳慧眼識珍寶，認為這2門大砲很可能是清朝康熙年間的文物，急忙拍了照片請愛好文物收藏研究的好友盛桂熙鑑別。經過專家鑑定，確定是價值寶貴的古文物，使之成功歸藏莒州博物館。

綜合陸媒報導，井慶勳當時無意間發現，搞廢品收購的村民徐善河在收購站前擺放了2門古代大炮，他上前仔細一看，是清康熙八年製的紅衣大砲，急忙拍了照片，請好友盛桂熙鑑別。盛桂熙一看，認為是真貨，立即上報給莒縣文化和旅遊局二級主任科員於文國，以及莒縣莒國古城管理服務中心學術研究交流部部長劉雲濤。

隨後，盛桂熙趕緊聯繫井慶勳，等待他們前往查看。經過於文國、劉雲濤、盛桂熙等人現場鑑定，確定2門大砲是真品，當日成功入藏莒州博物館。據了解，紅衣大炮也稱「紅夷大炮」，其原型是16世紀歐洲人發明的長身管、紡錘形結構的火砲，在明代後期傳入中國，並被仿製。

崇禎四年（1631年）正月，後金在瀋陽利用俘虜過來的工匠劉漢，成功仿制了西洋大炮，定名為「天佑助威大將軍」，他們以複雜的退火、淬火程序處理火砲的不同部位。不過，由於「夷」字犯了滿洲人的忌諱，紅夷大炮便更名為「紅衣大炮」。

清康熙八年（1669年），清政府任用比利時人南懷仁設計多種大炮，有三種型號分別是：輕型大炮「神威將軍」型，中型大炮「神功將軍」型，重型大炮「武成永固大將軍」型，載入清朝官書《欽定大清會典》。據悉，這次發現的2門紅衣大炮屬於輕型大炮「神威將軍」型。

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