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疫情延燒「假檢警詐騙」復燃　桃園退休男523萬積蓄泡湯

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局23日對假檢警電話詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

疫情持續延燒，防疫制度亦不斷滾動式調整，近來刑事局分析詐騙案件平台大數據發現，歹徒假冒公務機構以疫情之名套用假處理程序及話術，導致民眾掉入詐騙陷阱，其中一名70多歲的徐先生遭假檢警騙光終身積蓄523萬元，處境悽慘。

警方指出：桃園一名年約7旬徐姓先生，倚賴退休金、保險金過生活，他在3月份接到自稱檢疫所工作人員來電，聲稱徐先生已確診須匡列隔離，徐表示未曾到過該檢疫所，對方先要求加通訊軟體LINE，並稱向上級請示後續處方式。

▲刑事局23日對假檢警電話詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局23日對假檢警電話詐騙提出案例預警。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人之後接到自稱台北地檢署主任檢察官來電，誣指徐先生名下帳號曾向某銀行借取新台幣1200萬元，銀行已提出抗告，徐先生說並無此事，接著假主任檢察官謊稱該重大刑案地檢署仍偵辦中，要徐男保密不可對外洩漏。

歹徒就以這種角色扮演方式，分飾檢警人員，要求被害人先將名下財產包含基金、定存解約存至名下同一帳戶，再要求徐先生申請網路銀行、約定帳戶，並依照假主任檢察官於LINE內提供的帳號、密碼做設定。

根據警方調查，被害人把現金全存入渣打銀行帳戶，歹徒要求徐先生每日9時及16時以LINE網路電話報告行程及進度，並要求事後刪除對話紀錄，直到上週被害人外甥要找他借款，徐男表示資金遭凍結，其外甥才驚覺可能遇上詐騙，徐男畢生積蓄遭歹徒利用網路轉帳搬空，計遭詐騙523萬元。

另名被害人林女，日前接獲自稱北市刑大陳刑警來電，聲稱警方接獲國泰保險員表示，有人冒用林女士名義要領防疫保險金，林女士先後接到警察、主任檢察官來電，聲稱林女存簿流出遭查扣，認定她涉案，指示陳刑警將林女押到案，恐嚇警方用手銬將她銬上會很難看，押到拘留所裡會有人會欺負林女等語。

詐騙集團以建議林女向檢察官申請「資金公證調查」話術，林女受騙按照假檢察官指示，在相約地點處林女的自小客車上，交付60萬元交給前來收款人員，林女後經家人提醒，才驚覺遇上詐騙。

刑事局呼籲，詐騙集團常以上述手法指示被害人申請網銀、約定帳戶並要求提供帳號密碼，民眾須切記，檢警辦案過程不會監管任何的人帳戶，更不會要求設定網銀帳密或收取現金存簿，民眾電話聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「監管帳戶」等關鍵字時，就能確定是詐騙的，民眾也可透過刑事局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書查詢。

 

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