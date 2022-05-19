快訊／北市富商500萬遭竊偵破！大盜竟涉12起性侵...冷案DNA建功

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大安區驚傳重大竊案，一名家住大安區和平東路的富商一周前到銀行提領約500多萬元現金，打算用來投資買地當作頭期款，未料富商將現金帶回家中並存放在豪宅華夏的書房書櫃中，富商想說家中沒有外人並未上鎖或存入保險箱，未料5月1日下午他發現這筆現金憑空消失！

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

由於富商家中有7名家人與他同住，唯一的外人就是富商聘僱照顧長輩的印尼外籍女傭；富商懷疑500萬現金不翼而飛係內鬼所為，他打電話報警求助，並提告這名女傭涉嫌竊盜鉅額現金，警方隨即介入調查。

轄區大安警分局案發後與刑事局偵二大隊、刑事局鑑識中心、台北市警局警鑑識中心、宜蘭縣警礁溪分局、北市警中山分局共組專案小組，日夜追查在逃竊嫌。專案小組分析經案發動線監視器發現，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許，出入賴姓被害人住宅大樓，警方以同心圓方式擴大調閱，並研判分析犯嫌生活動態習性，經追查發現：竊嫌犯案前後，多藏匿於公園一帶及宜蘭縣礁溪鄉國道5號交流道下。

▲警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌，大安分局長范織坤說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組隨即派員前往可疑藏匿地點跟監埋伏，5月13日18時許發現竊嫌出現於宜蘭縣礁溪鄉一帶，經採集犯嫌棄置於現場腳踏車DNA送請刑事局鑑識中心專案比對，結果與涉及12起性侵害案件的涂姓性侵犯相符，

警方根據涂嫌蹤跡繼續追溯監視器畫面發現，涂嫌在5月18日藏匿北市中山區民生東路三段78號後方、國防部後備司令部所屬廢墟，專案小組深夜出動重兵警力包圍，19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案，現場起獲剩餘贓款245萬元、作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。

涂男應訊時全程行使緘默權，然經專案小組調閱相關之監視錄影畫面及現場所查扣贓款，確認涂嫌涉及偷竊富商家中500萬現金。警詢後依竊盜等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，並持續與刑事局偵查第二大隊追查2000年起、涂嫌所涉及之12起性侵害及重大竊盜案。

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