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社會 社會焦點 保障人權

獨／「台灣淫賊」至少性侵9女　孤狼式犯案22年「錢和人他都要」

記者張君豪／台北報導

台北市大安區驚傳重大竊案，一名家住大安區和平東路的富商一周前到銀行提領約500多萬元現金，打算用來投資買地當作頭期款，未料富商將現金帶回家中並存放在豪宅華夏的書房書櫃中，卻遭慣竊入侵竊取，警方獲報後展開調查，採集歹徒殘留的DNA樣本，比對卻意外揭露原來竊賊是橫行北高兩地的「孤狼淫賊」涂明朗，涂嫌在北高犯下最少12起重大竊盜，若現場有女性，則持刀威逼性侵，目前至少有9名女性遭其淫辱。

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下最少9起性侵害案件的水果刀之狼涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下至少9起性侵害案件的孤狼淫賊涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警分局案發後成立專案小組，日夜追查在逃竊嫌。專案小組分析經案發動線監視器發現，發現竊嫌在4月28日凌晨3時許，出入賴姓被害人住宅大樓。警方鎖定涂嫌5月18日藏匿北市中山區民生東路三段78號後方、國防部後備司令部所屬廢墟，專案小組深夜出動重兵警力包圍。

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方追捕500萬現金竊嫌，卻意外逮回犯下至少9起性侵害案件的孤狼淫賊涂明朗。（圖／記者張君豪翻攝）

19日凌晨3時許，將涉嫌這起豪宅竊盜500萬現金案的性侵慣犯涂嫌逮捕歸案，現場起獲剩餘贓款245萬元、作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品。涂男應訊時全程行使緘默權，警方調閱監視器及相關紀錄，確認涂嫌涉及偷竊富商家中500萬現金。

▲大安區和平東路富商家中遭竊500萬新台幣，警方19日逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

更讓警方意外的是，落網的500萬鉅款竊賊涂明朗（60歲）經DNA比對後居然涉及台北市、高雄市多達12起重大竊盜、性侵案；據瞭解，涂嫌犯案手法相當惡劣，警方追溯冷案資料，勾稽比對重大刑案犯嫌DNA資料庫，發現涂嫌涉及上述重大竊案、性侵婦女案件且犯行令人髮指。

原來涂明朗從2000年到2014年間，陸續在台北市、高雄市等地犯下12起重大竊盜、加重性侵害案件，涂嫌犯案過程相當神秘隱僻，均單身一人採取「孤狼式犯案」但卻仍屢屢闖越有保全門禁的富商住宅，搜刮有錢人屋內財物現金。

更惡劣的是，涂男犯案會攜帶水果刀等刀械，一方面做為入侵住宅偷竊防身之用，另外涂男若發現屋內有婦女獨居在家，則會持刀將女子押入洗手間、臥室內性侵逞其獸慾，根據警方建置的重大刑案DNA樣本資料庫數據，台北市警方懷疑涂嫌涉及台北市7件性侵害案件、高雄市2件性侵害案件，以及多達12件的重大竊盜案件。

專案小組後續將開啟冷案，針對涂嫌這22年間犯下的上述重案展開全面地毯式的調查，也因居間10多件重大竊案、性侵害案件當時僅有被害人指證，如今隨著DNA樣本鑑識比對建功，警方將重啟這些令人怵目驚心的性侵重案追查，但涂男落網相當聰明，全程行使緘默權干擾檢警偵辦、檢警淫魔大鬥法仍在持續進行。

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