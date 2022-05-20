報台彩明牌要退休老師匯款　休假警及時攔阻保住退休金

▲詐騙集團找上退休老師下手，假報樂透明牌真騙錢，被休假警員及時阻止（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

退休老師陳姓老婦5月初透過通訊軟體Line認識網友「小玄」，對方表示可以報樂透明牌讓她簽注中獎，要求先匯錢至「指定帳戶」、卻指示她購買遊戲點數；陳婦到南投市某便利超商準備繳費時，中興警分局員警白明鴻剛好休假在店內消費，發現有異、趕緊請同仁到場勸阻，成功破解詐騙集團伎倆，保住婦人1萬元退休金。

中興警分局指出，白明鴻日前在勤餘時間至中興新村全家超商消費時，發現年約70歲的陳姓退休老師一手握住手機、另一手操作FamiPort代碼繳費，立刻通知中興派出所警員馬泓毅到場處理。

經警方了解，陳婦在5月初透過Line認識自稱是「小玄」的網友，表示可以報明牌給她簽樂透中獎，並稱可以自己開一個版，並要她先「存錢」進去；爾後卻要求她去超商操作FamiPort匯錢給虛擬帳號，誆騙以後就是她的專屬帳號，「小玄」會幫她代操作，中獎就匯款、沒中的話則會從虛擬帳號裡的存款扣錢。

陳婦經警方解釋，才從半信半疑轉而驚覺受騙，感謝警察及時阻止這場「台彩內幕明牌」之假投資，免遭詐騙1萬元，成功保住她的老本；中興分局長洪政崴指出，公營彩卷、運彩並無明牌內線，這種假藉投資之名的詐騙手法，通常會透過臉書社群邀約加LINE私聊、並廣開群組分工製造專業形象，並巧立名目索取各種經費騙取民匯款、甚至會要求民眾刪除對話紀錄保密，若民眾察覺有異就會遭退群封鎖，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢。