小米2021淨利潤946億元　2022手機出貨量衝2億支...造車業務超預期

▲小米集團公布2021年財報。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸小米集團昨（22）日公布2021財報，總營收3283億元人民幣（約1.41兆元新台幣），同比增長33.5%；稅前利潤244億元人民幣（約1049.2億元新台幣），經調整淨利潤達220億元（約946億元新台幣），同比增長69.5%。財報公布後，小米CEO雷軍在微博發文表示，將在探索硬核科技的路上繼續努力。

▲小米首款摺疊手機。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，從收入結構來看，小米的收入主要分為智能（智慧）手機、IoT與生活消費產品、互聯網（網路）服務與其他業務四塊。2021年小米智能手機全球出貨量及市場份額均創歷史新高，智能手機收入達到2089億元（人民幣，下同），同比增長37.2%；全球出貨量達1.9億台，同比增長30%。

《Canalys》數據顯示，，2021年全球智慧手機出貨量統計中，小米智慧手機排名第三，市佔率為14.1%，在全球前五大智慧手機廠商中，出貨量同比增速最快。

小米集團總裁王翔表示，從供貨角度來看，地緣政治的不確定和風險性依舊存在，2022第一季度供貨情況最不樂觀，但將在Q2後得以改善，「今年的手機出貨量可能超過2億支。」

此外，小米財報顯示，繼2021年3月宣布造車計劃起，小米的智慧電動汽車業務進展超預期。截至目前，汽車業務研發團隊規模已超1000人，未來將繼續在自動駕駛、智能座艙等核心領域拓展研發，預計在2024年上半年正式量產的計畫不變。

王翔強調，小米「造車業務超預期」，目前進展很順利。不過，王翔對於「小米汽車工程樣車將於第三季度亮相」的說法，拒絕透露更多資訊。