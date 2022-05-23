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「海膽大驚奇」主題特展　台東自然史教育館登場

▲「有膽有識-海膽大驚奇」主題特展，即日起至112年5月31日於台東縣自然史教育館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「有膽有識-海膽大驚奇」主題特展，即日起至112年5月31日於台東縣自然史教育館展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣自然史教育館睽違多年，今年終於再度與國立自然科學博物館攜手合作，共同規劃「有膽有識-海膽大驚奇」主題特展，自即日起至112年5月31日展出。此次特展將打破大多數人對海膽的想像，讓海膽不只是吃的海膽，壓箱寶的海膽蒐藏品準備衝擊你的視野，多項大型的互動式的展品讓你更拉近與海膽的距離，深入探索海膽的世界。

台東縣政府教育處長期指導台東縣自然史教育館，並委由三仙國小經營代管，為縣內長期推動環境教育的學習場域。去年年初國立自然科學博物館進駐輔導，協助教育館持續轉型，成為地方型且具專業與優質展場的博物館。1年多來科博館輔導員，與縣府教育處、教育館館長，以及三仙國小團隊，從館內展場空間規畫改善著手討論，也參與了不同館舍的交流觀摩，更親自到位在台中市自然科學博物館參觀展品收藏空間與了解策展的佈置與規劃。以最貼近參館者的視野為目標，重新規畫打造教育館的展場環境，也一同籌備教育館近年來最大型「有膽有識-海膽大驚奇」的主題特展。

科博館內的設計人員與海洋生物學家組成的策展團隊，將海膽的結構元素，轉化成吸睛的視覺意象，配合整體海洋風的色彩，讓民眾不但能進行知性充電，也可以放鬆休憩。吸睛的「海膽屋」、有趣的「牙齒抓娃娃機」、好玩的「海膽彈珠台」、新奇的「海膽標本」，適合親子共同來玩賞。策展人黃興倬博士期盼翻轉一般人對海膽的刻板印象，在滿足觀眾的感官饗宴中，重新認識這一群地球的資深海洋原住民，歡迎台東縣民及各級學校能光臨自然史教育館，體驗以大海為冰箱的原住民生活，共享天然冰箱裡以海膽為食材的盛宴。

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