台東波浪屋「波浪的波浪-序」　今正式啟動

▲台東波浪屋「波浪的波浪-序」今起動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動部落產業及提供遊客體驗創作樂趣，台東縣政府於21、22日一連2天在波浪屋原創館舉辦「波浪的波浪─序」全館體驗活動，號召館內店家一齊打造民眾學習、認識手作工藝、飲食文化的活教室，縣長饒慶鈴表示，台東是南島原鄉，擁有豐富的原民文化，縣府近年結合自然美景與在地人文風貌推動慢經濟，透過「食尚」及部落旅遊等讓遊客認識原民工藝及飲食文化，打造台東成為南島原民文化首都。

「波浪屋．原創館」是形塑南島文化及培育文創產業的重要平台，2017年創館至今，特殊的外型成為網美的打卡熱點，館內則匯聚傳統工藝、文創商品或是特色餐食進駐設櫃，16個貨櫃店鋪各有特色，讓遊客能在市區親身感受原民創作能量，將「慢生活」轉化為「慢經濟」。今、明2天舉辦手作體驗及展覽，歡迎民眾來一趟部落文化微旅行，支持及體驗原民文創。

縣府原民處說明，「波浪的波浪─序」活動包含果實風鈴掛飾製作、手沖咖啡學堂、拼板舟造型小船繪畫體驗、刺青皮雕製作、精工項鍊繪製教學、魚簍燈罩製作、以及藤編荖葉等7種特色體驗活動，由店家帶領民眾創作，感受原民工藝文化的豐富性及職人精神，歡迎興趣的民眾現場報名參加。另，串聯台東在地阿美族新銳藝術家林戎依，以「在黑暗中，我願為你照亮」為展覽主題，在波浪屋公共走道空間作為生活的藝術場景，展期即日起至6月5日。