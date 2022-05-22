猴痘蔓延全球13國！　美國砸35億下訂數百萬劑疫苗

▲ 美國今年首起猴痘個案發生在麻薩諸塞州。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

猴痘疫情擴散全球13國，累計已有92起病例。美國18日爆出今年首例，紐約市也出現疑似個案，引發民眾憂慮，而美國政府近來也下訂一筆1.19億美元（約35.3億元）的Jynneos疫苗訂單，即目前唯一可預防猴痘的疫苗，數量約數百萬劑。

根據美媒《新聞周刊》，丹麥生物技術公司Bavarian Nordic於18日透露，美國政府已向其訂購數百萬劑Jynneos疫苗，金額達1.19億美元。這種疫苗對預防猴痘及天花皆有效，該公司會將先前根據與美國政府的契約生產的疫苗原液進行凍晶乾燥，以延長保存期限。

Bavarian Nordic自2003年開始與美國政府合作，而Jynneos疫苗2019年獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准，用於預防天花及猴痘。

該公司聲明提到，美國政府與其訂單總額為2.99億美元（約新台幣88.9億元），總共將提供1300萬劑凍乾Jynneos疫苗，第一批預計明年交付，其餘則在2024及2025年交付。

不過，美國衛生及公共服務部（HHS）一名發言人向Axios表示，美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）近日的Jynneos疫苗訂單並非受到最近爆發的猴痘疫情影響，「BARDA最近購買天花疫苗，屬於標準及持續性準備工作的一部份，與具體事件無關。」

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