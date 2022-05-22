樂透號碼全選「家人年齡」竟爽中1200萬　他抱回頭獎嗨翻

▲北卡州男子使用家人的年齡簽彩券，竟然抱回頭獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依 ／綜合報導

美國北卡州居民喬瑟夫（Joseph Eonta）購買一張Cash 5彩券，並且使用女兒及孫女們的年齡作為選號，沒想到竟然中了頭獎，贏得逾40萬美金（約新台幣1200萬元）獎金。

Joseph Eonta of #Princeton said he became a happy camper after his $1 #Cash5 ticket won a $402,887 jackpot! “It floored me,” Eonta said. His ticket was from Princeton Food Mart on Dr. Donnie H. Jones Boulevard. Congrats, Joseph! #NCLottery https://t.co/0tv8Vlbpsq pic.twitter.com/0SXBuEipxI — NC Education Lottery (@nclottery) May 20, 2022

北卡州教育彩券公司（NC Education Lottery）發布新聞稿指出，喬瑟夫當下反覆確認20多次，終於相信自己獲得幸運之神眷顧，「我興奮得要死，這筆錢對我而言幫助很大。」69歲的他表示，將把獎金用於支付生活開銷，並且購買一輛新車。

《商業內幕》等外媒報導，喬瑟夫僅花費1美元（約新台幣30元）就抱回頭獎，而贏得Cash 5彩券頭獎的機率約為96萬2598分之一。

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