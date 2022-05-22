　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中+7250！新增9中重症　兒童BNT疫苗5／26起醫療院所開打

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府今舉行防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中22日新增7250例本土個案，市長盧秀燕表示，至今日上午止，台中第一劑疫苗涵蓋率91.05%，第二劑85.43%，第三劑67.19%，第四劑（第二次追加劑）接種268人，總計接種人次近690萬人次。另外，成人BNT即日起開放預約施打，兒童BNT疫苗也提前至26日就能到醫療院所接種，請市民踴躍施打。

台中衛生局長曾梓展指出，今日新增9位中重症患者，其中一名79歲女性沒有慢性病史、也沒打疫苗，其餘8人都有慢性病或癌症病史，其中2人沒接種、2人接種2劑、5人接種3劑，4位插管、4位藥物治療，2人住負壓隔離病房、7人入住加護病房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至今日有59位中重症患者持續追蹤，其中28位插管，51人住加護病房，17人使用藥物；另有45人症狀改善，解除追蹤。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中今新增7250本土確診案例。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，成人的BNT疫苗目前有6萬2382劑，即日起可上醫療院所網站預約施打，但由於今天是周日，多數診所可能沒有營業，建議市民朋友明天開始預約比較順利。

盧秀燕說，除了成人BNT疫苗外，兒童BNT疫苗可能會提前抵達台中，預計是5月24日，經過衛生局統整與撥配，家長也可提前帶小孩至醫療院所施打，預計是5月26日起就能到醫療院所施打。至於校園施打期程，由於疫苗可提前到，市府也請學校提前處理，預計5月27日起就可在校園替學童施打。

有鑑於中央公園、童綜合醫院兩處大型篩檢站越來越多人使用，盧秀燕說，中央公園的部分昨日一共篩檢996人，提供診療服務558人；梧棲童綜合醫院昨日篩檢746人，提供診療服務708人。

盧市長強調，在疫情嚴峻時，有許多人在兒少或社福機構的第一線，陪同不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心，市府要執行「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫，針對在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑快篩。統計這些機構的工作人員數近2萬5000名左右，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲中市府提供5萬劑暖心篩劑。（圖／台中市政府提供）

對於市民很關切的畢業典禮措施，盧秀燕說，學校畢業典禮可採實體或線上方式進行，授權各校自行決定，但考量疫情，不邀請外賓、家長參加，但學校可採全程視訊直播方式供家長觀賞。
 

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

一日快閃「用花香療癒醫護」　現摘100束香水百合直送金門醫院

台東+565！又一養護機構爆群聚　明起快篩陽經醫師判定即確診

快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

國中會考想拿A++可錯幾題？補教師這樣解析各科趨勢

染疫不驚慌！醫師王維昌「過來人」曝心聲：不比流感厲害

雲林+865！新增1死亡個案　80多歲癌末男確診當天病逝

兩週前有排隊！他逆風問「為何出征Netflix」　網揭2關鍵：誇張

好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎？

台中+7250！新增9中重症　兒童BNT疫苗5／26起醫療院所開打

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

一日快閃「用花香療癒醫護」　現摘100束香水百合直送金門醫院

台東+565！又一養護機構爆群聚　明起快篩陽經醫師判定即確診

快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

國中會考想拿A++可錯幾題？補教師這樣解析各科趨勢

染疫不驚慌！醫師王維昌「過來人」曝心聲：不比流感厲害

雲林+865！新增1死亡個案　80多歲癌末男確診當天病逝

兩週前有排隊！他逆風問「為何出征Netflix」　網揭2關鍵：誇張

好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎？

台中+7250！新增9中重症　兒童BNT疫苗5／26起醫療院所開打

衛生局稱柯文哲PCR「個資不得洩漏」　黃珊珊：有陳佩琪照顧沒問題

古林睿煬被影射放水　高志綱呼籲：大家理性看球

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

本土疫情連降3天　今增7萬9441例

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

今增53死！40多歲女打3劑疫苗過世

今本土+79441　各縣市分佈曝

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

更多熱門

相關新聞

台南+4678　BNT兒童疫苗網路預約5/23開放

台南+4678　BNT兒童疫苗網路預約5/23開放

台南市長黃偉哲公布22日新增4678名COVID-19本土確診病例，統計至21日今年累計確診個案49284人，其中21404人已解除隔離，27880人尚在隔離中，23日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。

竹縣+2328　尖石、五峰、關西納通訊診療

竹縣+2328　尖石、五峰、關西納通訊診療

基隆6/10寄發成績單　84人確診考生將補考

基隆6/10寄發成績單　84人確診考生將補考

屏東+2256　縣府：不要一窩蜂衝急診室

屏東+2256　縣府：不要一窩蜂衝急診室

陳時中坦言「疫情處於高原期」

陳時中坦言「疫情處於高原期」

關鍵字：

BNT疫苗台中確診疫情

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面