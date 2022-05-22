台中+7250！新增9中重症　兒童BNT疫苗5／26起醫療院所開打

▲台中市政府今舉行防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中22日新增7250例本土個案，市長盧秀燕表示，至今日上午止，台中第一劑疫苗涵蓋率91.05%，第二劑85.43%，第三劑67.19%，第四劑（第二次追加劑）接種268人，總計接種人次近690萬人次。另外，成人BNT即日起開放預約施打，兒童BNT疫苗也提前至26日就能到醫療院所接種，請市民踴躍施打。

台中衛生局長曾梓展指出，今日新增9位中重症患者，其中一名79歲女性沒有慢性病史、也沒打疫苗，其餘8人都有慢性病或癌症病史，其中2人沒接種、2人接種2劑、5人接種3劑，4位插管、4位藥物治療，2人住負壓隔離病房、7人入住加護病房。

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截至今日有59位中重症患者持續追蹤，其中28位插管，51人住加護病房，17人使用藥物；另有45人症狀改善，解除追蹤。

▲台中今新增7250本土確診案例。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，成人的BNT疫苗目前有6萬2382劑，即日起可上醫療院所網站預約施打，但由於今天是周日，多數診所可能沒有營業，建議市民朋友明天開始預約比較順利。

盧秀燕說，除了成人BNT疫苗外，兒童BNT疫苗可能會提前抵達台中，預計是5月24日，經過衛生局統整與撥配，家長也可提前帶小孩至醫療院所施打，預計是5月26日起就能到醫療院所施打。至於校園施打期程，由於疫苗可提前到，市府也請學校提前處理，預計5月27日起就可在校園替學童施打。

有鑑於中央公園、童綜合醫院兩處大型篩檢站越來越多人使用，盧秀燕說，中央公園的部分昨日一共篩檢996人，提供診療服務558人；梧棲童綜合醫院昨日篩檢746人，提供診療服務708人。

盧市長強調，在疫情嚴峻時，有許多人在兒少或社福機構的第一線，陪同不便的市民、長者對抗疫情，為讓這些工作人員更加安心，市府要執行「你挺大家，市府挺你」暖心篩劑支持計畫，針對在托嬰中心、居家托育、幼兒園、長照機構（含附設日照中心）、康復之家、老福機構（含附設日照中心）、兒少安置機構、身障機構等處服務的工作人員，提供每人2劑快篩。統計這些機構的工作人員數近2萬5000名左右，市府預計會發出近5萬劑快篩，讓他們安心上工。

▲中市府提供5萬劑暖心篩劑。（圖／台中市政府提供）

對於市民很關切的畢業典禮措施，盧秀燕說，學校畢業典禮可採實體或線上方式進行，授權各校自行決定，但考量疫情，不邀請外賓、家長參加，但學校可採全程視訊直播方式供家長觀賞。

