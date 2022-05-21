戰友接連倒下！女護理師淚「被剝奪的2年」：誰為我們感到惋惜？

▲全台醫護、相關人員都在疫情兩年下辛苦付出，圖與本文無關。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情大爆發，醫療量能瀕臨崩潰，一名女護理師表示，疫情剝奪了她們兩年的時間跟節日，甚至最近疫情緊張後，許多一起奮戰的同仁都一一倒下，然而單位及長官卻在獵巫，「實在是為了大家感到不值得，我們堅守了兩年，大家都認為是理所當然」。

該名護理師在臉書社團發文表示，疫情兩年間，她們每天到處支援，或被長官打小報告，讓她們因沒有保持1.5公尺的安全距離而被訓誡；近期疫情爆發，許多同事染疫後倒下，導致醫療量能不夠，甚至聽到自己家人或同仁無法如期治療的傳聞，讓她非常感慨。

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「他們都被遺忘在火辣辣的疫情消息中」，女護理師說，疫情期間辛苦的不只有醫護，醫院內的警衛、往生室的同仁及清消人員都非常辛苦；警衛需要應付大批到醫院的民眾，每天被瘋狂投訴而動彈不得；往生室的同仁一度因人力不足、死亡人數太多而忙到無法停下，請她幫忙裝屍袋。

▲護理師看著同伴一個個倒下，長官卻在獵巫，感到非常心酸，圖與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）



女護理師表示，近期許多同仁因確診而倒下，單位跟長官卻開始獵巫，讓第一線的她們覺得堅守兩年真是不值，因為所有人都認為這是理所當然的。回想穿著悶熱的隔離衣、到處支援及防疫，還有避免他人跟自己感染而被剝奪的假日，「有多少人為我們感到惋惜？」

網友看完紛紛留言，「謝謝妳們的付出，辛苦了」、「真的辛苦了，妳們在那麼高壓高風險的環境下，怎麼可能很難避免確診？希望大家真的能多些體諒呀」、「妳們才是被道德綁架的受害者...辛苦了」、「兩年多來因為妳們的付出與辛苦、辛勞，才讓我們有現在還算平穩的生活，感謝妳們」、「醫護人員真的辛苦了，看妳的文一直流淚 有太多的捨不得」、「我朋友快瘋了ಠωಠ他們都在講為什麼不乾脆放推放快一點，說這樣慢慢放陣痛期拉很長，對他們來講真的很累，撐兩年了」。

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