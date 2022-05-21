華視字幕跳火星文「桃園“藍＆gt;綠“必敗」　公司回應了

▲華視近期不斷出現字幕出包的狀況。（圖／翻攝PTT）



記者柯振中／綜合報導

華視18日又出現跑馬燈字幕出錯，已是4月20日以來第8次，畫面還上傳至YouTube，引起極大討論。對此，華視回應，發現字幕出錯後，已經立即處理、更正。

從4月20日以來，華視8度字幕出錯，18日晚間6點的新聞字幕出現亂碼，寫著「張善政出戰 鄭運鵬：認桃園”藍＆ｇｔ；綠”必敗」，過了數秒以後標題消失，似乎是工作人員發現出錯緊急下掉。

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▼華視的字幕出包後，所有標題、跑馬燈消失。（圖／翻攝PTT）



不過，這段影片後來還是被上傳到YouTube頻道，21日再度被抓包，瞬間引起網路上討論，雖然影片已經移除，網友們仍炮火猛烈，「有什麼密碼嗎」、「低級錯誤一錯再錯」、「華視繼續亂搞」、「華視是用AI在寫稿嗎」、「藍綠必敗，那是白贏囉？還是橘？」針對18日出錯的狀況，華視晚間表示，發現字幕錯誤後，已立即處理更正。

華視4月20日一早突然播報「新北市遭共軍導彈擊中 台北港艦艇爆炸 設施 船舶損毀」的消息，一度引起民眾恐慌，誤以為解放軍打過來，沒想到竟是誤植，後續還有總統蔡英文名字被打成「蔡EE」，行政院長蘇貞昌被誤植為「總統」的情況發生，不斷出現錯誤，已引起許多不滿。