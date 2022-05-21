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可省20分鐘車程！　國4豐勢交流道出口匝道5/30通車

▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為打通中部交通瓶頸，國道4號豐勢交流道東行出口匝道5月20日完成通車勘驗，預計於5月30日週一上午11時提前開放通車，民眾可從國道快速連結台3線進入豐原、石岡、新社、東勢、和平等地區，車程將可省下20分鐘。

國道4號豐原端為台中市山城地區進出國道系統主要路徑，功能將由新建之豐勢交流道取代。后豐交流道至豐原端路段(14K-18K)，因國道4號豐原潭子段新建工程施工需拆除豐原端進出口改建為豐勢交流道，從2019年6月17日起進行封閉，東西行車輛均改由后豐交流道上下，其中豐勢交流道西行入口匝道已於去（2021）年11月26日開放通車。

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▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

豐勢交流道東行出口匝道於5月20日完成通車勘驗，高公局正趕辦相關缺失改善及通車前交通維持轉換作業，訂於5月30日(週一)上午11時提前開放通車。

高公局表示，豐勢交流道東行出口匝道通車後，將完整恢復國4豐原端原有的交通運轉功能，減輕通過地方道路車潮的交通負荷，縮短用路人前往山城地區約15分到20分鐘的車程，帶動山城旅遊的觀光人潮，促進地區產業升級，繁榮地方經濟發展。

▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

▲國4豐勢交流道出口匝道5/30通車。（圖／高公局提供）

高公局強調，整體豐原潭子段工程的建設則仍以今年底達通車目標努力，以期如期完成後，帶動大台中豐原潭子段沿線地區的全面發展及提升生活品質。

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