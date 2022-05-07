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中橫關原段「坍塌嚴重明隧道遭埋」搶修困難　通車再延至6月初

▲中橫關原段災區西端明隧道遭土石掩埋毀損，117.35k上方下滑岩楔殘留於上邊坡達11萬立方公尺。（圖／公路總局提供，下同）

中橫關原段災區西端明隧道遭土石掩埋毀損，117.35k上方下滑岩楔殘留於上邊坡達11萬立方公尺。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線關原路段，自今年4月26日發生大規模邊坡崩塌道路阻斷後，災區東側至今仍持續落石崩坍，太魯閣工務段搶修團隊多次空拍檢確認災況，發現災況較原先更嚴重，原預計5月11日可搶修通車，經調整搶修策略，預計要到於6月1日才能開放通行。

養工處指出，經連日搶修發現路基缺口長達150公尺，較原估計增加50公尺，災區西端原有長18公尺的明隧道已遭土石掩埋毀損，117.35k上方下滑岩楔殘留於上邊坡達11萬立方公尺，需進行高邊坡之機械刷坡。災區東側117.46k上邊坡解壓裂隙持續發育導致抽坍、落石不斷發生，人員、機械無法接近。 

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搶修團隊掌握最新災況發現，災區山高崖深、地勢陡峭及持續抽坍落石等惡劣地質地形環境，除加派機械逐層刷坡清除下滑岩楔外，並依地勢修築緩衝台階，以承接後續裸坡發生之落石；東側持續抽坍落石，已改採加壓水泵注水方式刷坡，全面展開路基缺口搶修工程；另為避免搶通後坡面逢雨致生土石泥流，造成通車後阻斷交通，搶修團隊亦考量運用現場東、西岩楔間蝕溝導排土石泥流，並架設便橋跨越蝕溝供人車通行。

▲中橫關原段災區西端明隧道遭土石掩埋毀損，117.35k上方下滑岩楔殘留於上邊坡達11萬立方公尺。（圖／公路總局提供，下同）

搶修團隊除加派機械逐層刷坡清除下滑岩楔外，並依地勢修築緩衝台階，承接後續裸坡發生之落石。

搶修團隊也特別補充，災害搶修如同與大自然搏鬥，存在各類不確定因素，後續並不排除可能擴災或因不可抗力之災況再次調整搶通時間的情形。 

公路總局表示，本次中橫公路台8線117k+400大規模崩坍災害道路阻斷，搶修期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6k~126k 關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6k~151.7k 關原至洛韶路段，搶修期間原預計行經災區路段之民眾，請暫時改繞行其他路線，以避免危險。

公路總局籲請用路人，山區道路豪雨或連續降雨、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

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