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滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲明天到下週六全台要注意「致災性」降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天各地白天舒適微熟，不過午後有局部陣雨或雷雨的機率。明天到下週六「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，全台各地要注意「致災性」降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21)日各地多雲時晴；大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。各地白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部19至30度，中部20至34度，南部22至34度，東部21至33度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天各地白天舒適微熟，不過午後有局部陣雨或雷雨的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

明日至下週六(22至28日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊；明日、下週一「滯留鋒」結構比較鬆散，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，中南部則以午後的機率較高；下週二至週六「西南季風」逐漸增強，也加強了「滯留鋒」的結構，「對流胞」的發展將更頻繁，影響範圍亦擴大；應隨時注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)、及累積的「致災性」降雨。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨則氣溫略降、稍轉涼。

期末(29、30日)「滯留鋒」北移至東海，台灣受西南風影響，天氣暖、水氣多，大氣不穩定，並未脫離多雨的型態；但各國(歐、美、加)模式之間有不小的差異，需持續觀察。

▼今(21日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，對流雲在台灣東南方海面，台灣上空雲層稀疏(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，台灣上空無降水回波(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，東半部有局部降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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