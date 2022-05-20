1縣市豪雨特報！今起「滯留梅雨」到週四　下波強降雨時間曝

▲氣象局針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局，下同）



記者葉國吏／綜合報導

今晨有對流雲逼近台灣南部，氣象局針對屏東發佈豪雨特報，提醒當地有大雷雨發生。今天開始到下週四滯留鋒南北徘徊，要注意午後瞬間劇烈強降雨發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(20)日南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部22至34度，南部22至34度，東部20至32度。

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▲屏東豪雨特報。

明(21)日大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。下週日至週四(22至26日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然下週日、一「滯留鋒」結構比較鬆散，仍有激發「對流胞」的機率；其影響範圍相對較小、時間較短，且以午後的機率較高；下週二至週四「滯留鋒」結構比較紮實，發展「對流胞」的機率更為提高，影響範圍亦擴大；應注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降、稍轉涼。

期末27日至29日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，強降雨的威脅還存在；其他國家(美、加)模式的最新模擬亦顯示，也未脫離多雨的型態，但其間有不小的差異，應繼續觀察。

▼今(20日)晨4：20紅外線色調強化雲圖顯示，巴士海峽有對流雲逼近台灣南部(左圖)；3：42雷達回波合成及閃電圖顯示，伴隨強降水回波及閃電(中圖)；4：30累積雨量圖顯示，屏東有大雷雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）