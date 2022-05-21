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羅東國小教師「兼職網軍」抹黑徐巧芯　校長曝他平時為人

▲▼宜蘭羅東國小。（圖／翻攝Google Maps）

▲羅東國小吳姓兼任教師上網抹黑徐巧芯，校長曝他平時為人。（圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯19日被爆料，違停紅線還「施壓員警」不得開單，徐巧芯決定提告後，爆料者的身份也被起底，竟是宜蘭羅東國小的吳姓教師。對此，羅東國小校長賴尚義表示，吳師平時舉止正常，與大家相處也算融洽，不曉得為何會如此，後續將召開考績會議懲處。

PTT網友「Vek1112（微克）」指控，徐巧芯違規停車被員警攔查，竟嗆聲「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，引起網路上批評的聲浪。

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對此，徐巧芯也出面還原當時狀況，確實有違停的事實，她做了錯誤示範，向社會大眾道歉，但當時5度請員警開單，對方卻不願意，無奈之下才離開現場。後續台北市警信義分局三張犁派出所也依法舉發，開出900元罰單。

▼徐巧芯違停要員警開單，卻被網友抹黑。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

對於員警的行為，徐巧芯不會追究，但對於「Vek1112」的抹黑則決定提告。「Vek1112」得知消息，二度私訊向徐巧芯道歉，希望「議座給初出社會的我一個機會，望您法外開恩」。

事後「Vek1112」的身份被起底，竟是宜蘭羅東國小25歲的吳姓教師，身份也獲得羅東國小賴尚義的證實。後續吳師還被發現多次在臉書上承認，自己就是側翼粉專「柯粉的超譯天地」的管理員之一。

根據《三立新聞網》報導，賴尚義指出，吳姓教師是代理教師，2021年獲聘擔任導師，平時舉止十分正常，與人相處也算融洽，不曉得為何在網路上如此發言，目前正值疫情，等到吳師居隔期滿後將召開考績會懲處。

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