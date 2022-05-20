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律師曝徐巧芯「真心希望被開單」：警察內心劇場怎麼演，跟她無關

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者游宗樺攝）

▲徐巧芯違停被抓，連續5次要求員警開單。（圖／記者游宗樺攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯違停被員警發現，不過因為員警沒開單，因此引起外界討論。對此，律師林智群認為，徐巧芯應該是真心希望員警開單，至於後續警察的內心劇場，「那個不是徐議員可以控制的，也跟她沒關係。」

有網友19日在PTT爆料，朋友在北市當警察，看見徐巧芯的車輛紅線違停，開單時卻被教育「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧」，徐巧芯還說「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」，讓朋友收回了開單的念頭，因為按照過往的經驗「有開等於沒開」。

對此，徐巧芯回應，她19日臨停在紅線區域，到附近餐廳吃飯，徐姓員警跑來開單，於是給出證件，後來詢問對方「人在現場不是先勸導嗎」，也告知後續會向警局詢問相關規定，並要求員警依法開單。

▲信義分局回應徐巧芯違停事件。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲事件爆出以後，三張犁派出所依法開出罰單。（圖／翻攝Facebook／徐巧芯）

後來員警不願意開單，徐巧芯還要求「你趕快開」，連續說了4、5次，員警依舊不開單，於是她只好離開現場，後來想詢問警局相關規定，結果爆料文就出來了。

違停事件曝光後，信義區三張犁派出所也針對違規事件開出900元罰單。此外，由於違停事件鬧上PTT，發文者加油添醋，徐巧芯決定提告，而發文者立刻跑來私訊，希望議座能給個機會、法外開恩，「無意造成您名譽上之損失，非常對不起。」事後該名作者被起底，原來曾在宜蘭某國小擔任教師，該間國小校長查證後證實，後續將召開考績會議處置。

對此，律師林智群也認為，徐議員應該是「真心希望警察開單」，因為以名氣來看，為了省一點小錢而凹警察，不是個人決策的最佳解法，凹罰單的醜聞殺傷力會更大。林智群也說，至於警察內心的小劇場怎麼演，就不是徐議員可以控制的，「也跟她沒關係。」

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