快訊／腳程超快！白沙屯媽祖首日疾行70K　晚上駐駕海埔派出所

▲白沙屯媽祖今晚駐駕鹿港海浦派出所。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖今天凌晨起駕，沿著台17線一路南下疾行近70公里，下午4點過中彰大橋進到伸港鄉，原本以為會停轎在福安宮休息，未料鑾轎2次大轉彎一路疾行，首次駐駕在鹿港海埔派出所，預計明日5點起駕，警方提醒民眾，目前台17線南下車流量大，由鹿港分局派員加強交通疏導勤務。

拱天宮今年配合政府防疫政策，規範需打滿3劑疫苗始可報名參加遶境，卻不減信眾熱情，完成報名進香人數再創歷史新高，達9萬894人，今天凌晨約1時44分，媽祖鑾轎起駕出發，帶著橘色帽子的「香燈腳」情緒高昂，亦步亦趨跟隨，所經之處鞭炮聲四起、紙花漫天飛舞，點亮白沙屯。

媽祖鑾轎沿著台17線一路南下疾行，約5時20分進到福安宮牌樓前，議員賴清美與主委等人步行到神轎前，雙腳跪下誠心誠意恭請白沙屯媽祖入廟，這一跪果真入廟，在廟前轉了2圈後又步出宮廟，鑾轎再度往南行，一路都未曾停歇。

鹿港分局長郭志豪說，以前白沙屯媽祖發就曾有駐駕在此地，傍晚鑾轎進到鹿港後，受到信眾簇擁著前進，沿著鹿草路二段進到海埔派出所前，決定駐駕，但受限到海埔所的大門狹窄無法進入，白沙屯媽祖仍決定要休息一夜到明日清晨5點再出發，一下子派出所前被信眾擠得熱鬧滾滾。