徐巧芯紅線案連環爆　警內部調查說謊「上班發IG被記申誡」

記者柯沛辰／台北報導

台北市議員徐巧芯19日爆出違停施壓員警，儘管PO文者道歉坦承非事實，而徐姓警員也非發文者，但勤務中發IG限時動態，還在第一時間謊稱不認識發文者，卻被發現2人根本是高中同學。信義分局20日下午依違反勤務規定，記徐員申誡一支，至於內部調查說謊部分，由督察組持續調查中。

PTT八卦版有網友Vek1112（微克）19日爆料，標題為「北市巧芯議員違規不給開單」，內文貼出徐姓警員的限時動態，狂酸「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一！」而且從LINE對話截圖可見，疑似是徐姓警員主動拜託發文，「你幫我PO，我朋友說...」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Vek1112發文爆料「北市巧芯議員違規不給開單」。（圖／翻攝自PTT）

徐巧芯不甘被抹黑施壓，19日發文澄清沒不讓警員開單，相反她語氣平和，還多次拜託徐姓警員依法開單，但徐警堅持不開單，當下她擔心日後會有爭議糾紛，才特地記下警員姓名，「我再一次鄭重為違規停車道歉，這絕對是錯誤示範，日後會改進」，但她不能接受被抹黑，揚言提告爆料者。

貼文一出，發文者Vek1112（微克）火速向徐巧芯道歉，稱自己是情緒發言、查證不實，深感後悔，「請議座給初出社會的我一個機會，望你法外開恩，懇請原諒，造成您名譽上之損失，非常對不起！」

▲徐巧芯曝光Vek1112道歉內容。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

信義分局調查時，也核對密錄器，確認徐巧芯當下未施壓，除了補開900元罰單，也強調絕對支持同仁嚴正執法。起初內部調查時，徐警謊稱不認識PO文者，只是將日常工作記錄發在IG，是遭不知名有心人士利用，才會釀成軒然大波。

不過，網友先後起底，發文者Vek1112（微克）不僅是側翼粉專管理員、宜蘭某國小代課老師，還與徐姓警員是高中同學。信義分局督察組得知後立刻介入調查，徐姓警員這才鬆口坦承說謊，稱是為了保護同學，所以第一時間才否認到底。

目前針對徐姓員警值勤發IG限動，信義分局以違反勤務規定記申誡一次。至於內部調查說謊部分，全案由督導組介入處理中。

▼徐姓警員值勤時在IG發文，被記申誡一次。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完